"التقدمي": نُشيد بالإتّفاق الذي تمّ توقيعه في دمشق اليوم

صدر عن الحزب "التقدمي الإشتراكيّ" البيان التالي:

Advertisement

يشيد الحزب التقدمي الإشتراكي بالاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق، اليوم، الذي يلبّي الأفكار والاقتراحات التي سبق وقدمها الحزب وكانت محور الزيارات والاتصالات المكثفة التي جرت في الأسابيع الماضية مع الأميركية عبر موفدها السيد توم براك، ومع الدولة في الزيارة التي قام بها الرئيس الأسبوع الماضي اليها حيث التقى كبار المسؤولين ، ومن خلال التواصل والتنسيق الدائم مع ، ومع دولة قطر، كما مع الأردنية الهاشمية التي لعب المسؤولون فيها دوراً كبيراً ومقدراً في ما تم انجازه اليوم.وإذ يشكر الحزب التقدمي الإشتراكي جميع هذه الجهود العربية والإقليمية والدولية التي قادت إلى الاتفاق، يرحب ببنوده ويعيد التأكيد عليها وأبرزها:- محاسبة كل مرتكبي الجرائم في السويداء وإجراء تحقيق دولي شفاف وواضح لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم، وهو المطلب الأساس الذي سبق وأعلنه وشدد عليه الرئيس وليد جنبلاط في الاجتماع الذي عقد في دار الطائفة الدرزية بتاريخ ١٨ تموز من العام الحالي في أعقاب الأحداث الأليمة في السويداء كمقدمة لأي إجراءات اخرى.- ⁠إطلاق سراح المختطفين وبشكل خاص المختطفات وكشف مصير المفقودين.- ⁠استمرار دخول المساعدات إلى المحافظة والتعويض على المتضررين وتأمين الخدمات الأساسية بشكل دائم.- ⁠الشروع في مسار الحوار والمصالحة بين أبناء المحافظة كما بينهم وبين الحكومة حماية لوحدة واستقرارها.ويؤكد الحزب أنه سيستمر في اتصالاته التي لم تتوقف مع كل الأطراف المعنية، إقليمياً ودولياً، لإنجاز خريطة الطريق هذه، وأولى خطواتها العاجلة إطلاق المختطفات والمختطفين لما لهذا الأمر من تأثير ايجابي على المسار بأكمله، وتسهيل عمل لجنة التحقيق التي وصلت إلى سوريا لإجراء تحقيقاتها في جميع الجرائم والارتكابات التي جرت.