Advertisement

لبنان

رجي لشميطلي: التاريخ سيحكم بأنك وضعتَ مصلحة الدولة فوق كل اعتبار

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1417742-638936425493949885.png
Doc-P-1417742-638936425493949885.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نوه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال حفل التسليم والتسلم بين الأمين العام السابق السفير هاني الشميطللي الذي عُيّن سفيرا للبنان لدى إسبانيا، وخلفه الأمين العام الجديد السفير عبد الستار عيسى،  بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها السفير الشميطلي طيلة ثماني سنوات من توليه منصب الأمين العام، في ظل ظروف استثنائية من الأصعب في تاريخ وزارة الخارجية".
Advertisement

وقال: "صديقي هاني، عملنا معا طيلة ثماني سنوات، تعرفت فيها على الإنسان والديبلوماسي البارع، الذي أدار الملفات بكفاءة واحتراف، وتولى مسؤولياته وسط أزمات غير مسبوقة، من الفراغ السياسي إلى جائحة كورونا، مرورا بانفجار مرفأ بيروت الذي دمر مبنى الوزارة. رغم شح الإمكانيات، نجحتَ في الحفاظ على استمرارية عمل الوزارة والسفارات، وأنشأتَ مبنى جديدا بعد أن كنا نضطر للاجتماع بين الركام. جمعتَ الهبات، وأعدتَ ترميم الوزارة من طابق إلى طابق. ورغم التحديات والانقسامات، كنت حاضرا ومسؤولا".

اضاف: "لم يكن الجميع راضيا عن كل القرارات، ولكن هذا طبيعي في العمل العام. ما يهم هو أن التاريخ سيحكم بأنك وضعتَ مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وقدّمت إدارة قانونية وإدارية وازنة خلال أصعب المراحل".

وتابع: "الوزارة ستفتقد ديبلوماسيا محترفا، لكننا سنكسبك في مدريد. على الصعيد الشخصي، سأفتقد صديقا، وأتمنى لك الأفضل في محطتك الجديدة، لك ولعائلتك. أنا على ثقة بأن عطاءك للبنان لن يتوقف".

وتوجه رجي إلى الامين العام الجديد بالقول: "السفير عيسى هو من السفراء الكفوئين، شغل منصب سفير لبنان في هولندا، ويتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية، ولا يحتاج إلى شهادة من أحد. لكنه يتسلم منصبه في مرحلة دقيقة، حيث تواجه الوزارة أزمات مالية وبشرية وإدارية متراكمة، إلى جانب حال الفراغ".

وأكد ثقته الكاملة بالسفير عيسى، داعيا "جميع العاملين في الوزارة إلى التعاون الكامل معه"، قائلا: "نعوّل على خبرتك، وسنكون جميعا إلى جانبك. وعلينا أن نُعيد بناء الوزارة، ليس كمبنى فقط بل كمؤسسة قادرة على العمل باستمرارية، حتى في غياب الوزير أو الأمين العام. هذا هدف يجب أن نعمل عليه معا."

وأعلن أنه سيعاون عيسى كل من مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير إبراهيم عساف، مدير الشؤون الإدارية والمالية السفير فادي زيادة، مع التوجه إلى استكمال التعيينات في المديريات والإدارات لاحقا.
مواضيع ذات صلة
الراعي في رسالة إلى المسؤولين السياسيّين: ضعوا مصلحة الوطن والشعب كلّه فوق كل اعتبار
lebanon 24
16/09/2025 22:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في جولة سياسية بجبيل: الوفاء والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
lebanon 24
16/09/2025 22:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: المرحلة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية
lebanon 24
16/09/2025 22:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة: نتطلع إلى توافق داخلي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة ومصلحة الدولة والشعب هي الأولوية
lebanon 24
16/09/2025 22:18:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الأمين العام

سنوات من

إسبانيا

كورونا

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2025-09-16
15:00 | 2025-09-16
14:38 | 2025-09-16
14:29 | 2025-09-16
14:16 | 2025-09-16
14:05 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24