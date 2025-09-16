رجي لشميطلي: التاريخ سيحكم بأنك وضعتَ مصلحة الدولة فوق كل اعتبار

Advertisement

نوه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال حفل التسليم والتسلم بين السابق السفير هاني الشميطللي الذي عُيّن سفيرا للبنان لدى ، وخلفه الأمين العام الجديد السفير عبد الستار ، بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها السفير الشميطلي طيلة ثماني توليه منصب الأمين العام، في ظل ظروف استثنائية من الأصعب في تاريخ ".وقال: "صديقي هاني، عملنا معا طيلة ثماني سنوات، تعرفت فيها على الإنسان والديبلوماسي البارع، الذي أدار الملفات بكفاءة واحتراف، وتولى مسؤولياته وسط أزمات غير مسبوقة، من الفراغ السياسي إلى جائحة ، مرورا بانفجار مرفأ الذي دمر مبنى الوزارة. رغم شح الإمكانيات، نجحتَ في الحفاظ على استمرارية عمل الوزارة والسفارات، وأنشأتَ مبنى جديدا بعد أن كنا نضطر للاجتماع بين الركام. جمعتَ الهبات، وأعدتَ ترميم الوزارة من طابق إلى طابق. ورغم التحديات والانقسامات، كنت حاضرا ومسؤولا".اضاف: "لم يكن الجميع راضيا عن كل القرارات، ولكن هذا طبيعي في العمل العام. ما يهم هو أن التاريخ سيحكم بأنك وضعتَ مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وقدّمت إدارة قانونية وإدارية وازنة خلال أصعب المراحل".وتابع: "الوزارة ستفتقد ديبلوماسيا محترفا، لكننا سنكسبك في . على الصعيد الشخصي، سأفتقد صديقا، وأتمنى لك الأفضل في محطتك الجديدة، لك ولعائلتك. أنا على ثقة بأن عطاءك للبنان لن يتوقف".وتوجه رجي إلى الامين العام الجديد بالقول: "السفير عيسى هو من السفراء الكفوئين، شغل منصب سفير في هولندا، ويتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية، ولا يحتاج إلى شهادة من أحد. لكنه يتسلم منصبه في مرحلة دقيقة، حيث تواجه الوزارة أزمات مالية وبشرية وإدارية متراكمة، إلى جانب حال الفراغ".وأكد ثقته الكاملة بالسفير عيسى، داعيا "جميع العاملين في الوزارة إلى التعاون الكامل معه"، قائلا: "نعوّل على خبرتك، وسنكون جميعا إلى جانبك. وعلينا أن نُعيد بناء الوزارة، ليس كمبنى فقط بل كمؤسسة قادرة على العمل باستمرارية، حتى في غياب الوزير أو الأمين العام. هذا هدف يجب أن نعمل عليه معا."وأعلن أنه سيعاون عيسى كل من مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير إبراهيم عساف، مدير الشؤون الإدارية والمالية السفير فادي زيادة، مع التوجه إلى استكمال التعيينات في المديريات والإدارات لاحقا.