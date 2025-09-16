Advertisement

لبنان

البعريني: عكار ستنال حقوقها

Lebanon 24
16-09-2025 | 08:45
كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "ما أعلنه الوزير رسامني اليوم عن تلزيم مطار القليعات مطلع العام هو ثمرة نضالنا ونضال العكاريين، عكار ستنال حقوقها، وسنبقى الى جانب أهلنا لانصافهم بعد أعوام من الحرمان.نحن قلب لبنان النابض ولن نتخلى عن دورنا وحقنا.ن شكر كل من ساندنا لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الاشغال".
