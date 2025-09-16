لجنة الادارة والعدل بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد

Advertisement

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة ، وتركز البحث في الجلسة على اقتراح ، وسط تأكيد ضرورة إنهاء دراسته في أقرب وقت ممكن ورفعه على لإقراره.وأكد عدوان أن "جميع واللجنة الفرعية متفقون على أن القانون يجب أن يكرّس الاستقلالية الكاملة وحرية التعبير للإعلاميين"، مشدداً على أن "أي مواقف مشككة في لا تستند إلى وقائع".وقال: "هدفنا حماية الإعلام والإعلاميين، وإن لم يكن هذا هو الهدف، فلا جدوى من إصدار قانون جديد. نحن مستعجلون لإنجازه وفي الجلسة المقبلة سنتحدث عن التقدم الحاصل في الاقتراح".