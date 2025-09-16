Advertisement

لبنان

لجنة الادارة والعدل بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد

Lebanon 24
16-09-2025 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1417765-638936439676576625.jpg
Doc-P-1417765-638936439676576625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 عقدت لجنة  الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وتركز البحث في الجلسة على اقتراح قانون الإعلام الجديد، وسط تأكيد ضرورة إنهاء دراسته في أقرب وقت ممكن ورفعه على الهيئة العامة لإقراره.
Advertisement

وأكد عدوان أن "جميع أعضاء اللجنة واللجنة الفرعية متفقون على أن القانون يجب أن يكرّس الاستقلالية الكاملة وحرية التعبير للإعلاميين"، مشدداً على أن "أي مواقف مشككة في عمل اللجنة لا تستند إلى وقائع". 

وقال: "هدفنا حماية الإعلام والإعلاميين، وإن لم يكن هذا هو الهدف، فلا جدوى من إصدار قانون جديد. نحن مستعجلون لإنجازه وفي الجلسة المقبلة سنتحدث عن التقدم الحاصل في الاقتراح".
 
مواضيع ذات صلة
لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي
lebanon 24
16/09/2025 22:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل ناقشت اقتراح قانون الإعلام.. إليكم المعلومات
lebanon 24
16/09/2025 22:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة والعدل عرضت ملاحظات القضاء الأعلى والوزارة حول اقتراح قانون
lebanon 24
16/09/2025 22:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة
lebanon 24
16/09/2025 22:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الإعلام الجديد

النائب جورج عدوان

اللجنة الفرعية

الهيئة العامة

أعضاء اللجنة

جورج عدوان

عمل اللجنة

الاستقلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2025-09-16
15:00 | 2025-09-16
14:38 | 2025-09-16
14:29 | 2025-09-16
14:16 | 2025-09-16
14:05 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24