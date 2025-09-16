Advertisement

لبنان

خريش: نعمل على دعم عناصر الدفاع المدني للقيام بواجبهم الإنساني والوطني

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:36
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب فادي كرم.
وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية بأن "اللقاء بحث في الأوضاع المتعلقة بشؤون المديرية العامة، وسبل  تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني على أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية.

كما استقبل خريش، العميد الركن ميشال بطرس، رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالية - رئيس بلدية القبيات ميشال عبده عبدو، إضافة إلى رئيسة الجمعية البولندية للمساعدات الدولية PCPM رنا غابي، والمهندس جون كلود سمعان.

وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلديات والجمعيات الأهلية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز قدرات فرق الدفاع المدني على تلبية حاجات المنطقة.

وكذلك، استقبل خريش، المدير العام للخدمات المعنية بمكافحة الحرائق والإغاثة في مقاطعة Allier الفرنسية الكولونيل فيليب سانسا والمدير العام للخدمات الإقليمية لمكافحة الحرائق والإغاثة في مقاطعة Aveyron الفرنسية الكولونيل مايكل لاك، برفقة ضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني الكولونيل أرمان موران.

وتناولت المناقشات واقع الدفاع المدني اللبناني، وتنظيم جهاز الوقاية المدنية في فرنسا، وتحديد سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين. (الوكالة الوطينة)
 
