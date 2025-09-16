27
لبنان
إليكم مقرارات مجلس الوزراء
Lebanon 24
16-09-2025
|
12:43
A-
A+
رأس
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، في لالسرايا الحكومية، حضرها
نائب رئيس
الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد،، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري ،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر
المدير العام
لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المقرارات
وبعد اختتام الجلسة، تُليت المقررات الرسمية، حيث أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن أسفه لخروج وزير العدل من الجلسة للتعبير عن موقفه، بدلًا من الاستمرار في مناقشة
القضايا
المطروحة مع الوزراء.
كما شدّد سلام خلال الجلسة على أهمية تمكين اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة في العملية
الانتخابية
والتعبير عن قناعاتهم بأبسط السبل الممكنة، بما يضمن تمثيلًا أوسع لمختلف فئات المجتمع. وأكد على ضرورة درس مشروع الموازنة بروحية ترتكز على تعزيز الإيرادات والحد من الإنفاق غير المجدي، بما يسهم في ضبط العجز وتحقيق توازن مالي أفضل.
وفي السياق، قرر
مجلس الوزراء
تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح
المديرية العامة
لأمن الدولة، لدعم المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، وافق المجلس، في ضوء تقرير اللجنة الوزارية، على تكليف
وزير الداخلية
اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون القرار، بهدف العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الانتخابي الحالي.
أما بالنسبة للبند الثاني المتعلق بمشروع الموازنة، فقد استكمل مجلس الوزراء البحث في مواد الموازنة وباشر بمناقشتها، مع تعليق بعض المواد بانتظار إعادة درسها والتدقيق فيها، على أن تستكمل المشاورات والنقاشات غدًا الساعة الثالثة بعد الظهر.
