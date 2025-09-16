Advertisement

وحسب المعلومات، فقد انسحب الوفد بعدما شن النائب هجوماً على حزب الله من دون أن يسميه، معتبراً أن كانت وطنية، حتى جاء من أعطاها طابعاً طائفياً ومذهبياً.وقد أعلن سعد تأييده حصرية السلاح بيد الدولة، خلال المهرجان.