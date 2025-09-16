27
لبنان
بسبب نائب.. وفد لـ"حزب الله" ينسحب من أحد المهرجانات
Lebanon 24
16-09-2025
|
13:42
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن انسحاب وفد
حزب الله
من مهرجان أقامه
التنظيم الشعبي الناصري
في ساحة الشهـداء في
صيدا
بمناسبة ذكرى انطلاقة جبهة
المقاومة الوطنية
.
وحسب المعلومات، فقد انسحب الوفد بعدما شن النائب
أسامة سعد
هجوماً على حزب الله من دون أن يسميه، معتبراً أن
المقاومة
كانت وطنية، حتى جاء من أعطاها طابعاً طائفياً ومذهبياً.
وقد أعلن سعد تأييده حصرية السلاح بيد الدولة، خلال المهرجان.
