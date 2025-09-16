Advertisement

لبنان

مشروع جديد لتحسين توزيع المياه في أحياء صيدا القديمة

Lebanon 24
16-09-2025 | 15:04
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، "بدء أشغال بناء خزان أرضي سعة 350 متر مكعب لتغذية أحياء في صيدا القديمة عوضاً عن الخزان القديم المتهالك ذات سعة 200 متر مكعب، وقد أُنجزت الأساسات والقواعد الحديدية للأشغال الخرسانية".
أضافت: "إن المشروع المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والممول من البنك الالماني للتنمية، يستفيد منه أكثر من 24 حي وشارع من أحياء صيدا القديمة التي تعاني من مشاكل توزيع ناتجة عن عدم توفر امكانية تخزين لمدة أطول".
 
