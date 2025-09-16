مشروع جديد لتحسين توزيع المياه في أحياء صيدا القديمة

Advertisement

أعلنت ، في بيان، "بدء أشغال بناء خزان أرضي سعة 350 متر مكعب لتغذية أحياء في القديمة عوضاً عن الخزان القديم المتهالك ذات سعة 200 متر مكعب، وقد أُنجزت الأساسات والقواعد الحديدية للأشغال الخرسانية".أضافت: "إن المشروع المنفذ بالتعاون مع ، والممول من البنك الالماني للتنمية، يستفيد منه أكثر من 24 حي وشارع من أحياء صيدا القديمة التي تعاني من مشاكل توزيع ناتجة عن عدم توفر امكانية تخزين لمدة أطول".