لبنان

أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. هذا مصدرها

Lebanon 24
16-09-2025 | 15:20
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الأصوات التي تُسمع بين الحين والآخر في عدد من البلدات الجنوبية وصولًا إلى النبطية، تعود إلى مناورات يجريها الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، وليست ناجمة عن أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية.
