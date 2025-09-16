أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. هذا مصدرها

أفادت مندوبة " " عن أن الأصوات التي تُسمع بين الحين والآخر في عدد من البلدات الجنوبية وصولًا إلى ، تعود إلى مناورات يجريها الجيش في المحتل، وليست ناجمة عن أحداث أمنية داخل الأراضي .

