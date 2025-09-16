وفد سوري الى لبنان وتوافق بين عون والشرع على 5 نقاط

كتبت" الديار": شكل غياب أي لقاء خلال قمة الدوحة، بين الرئيس حوزاف عون، وولي السعودي الامير محمد بن سلمان او وزير خارجيته، علامة استفهام بارزة، رغم تأكيد مصادر الوفد اللبناني ان السبب يعود الى ضيق الوقت وانشغال الوفد السعودي.

اما اللقاء «الودي والصريح»، الذي جمع الرئيس جوزاف عون بالرئيس احمد ، قد شكل «انجازا» بحد ذاته، اذ تم التوافق خلاله على أهمية ايجاد أطر تنسيق، عبر إنشاء لجان مشتركة، مهمتها متابعة الملفات العالقة ووضع أطر عملية للتنسيق الرسمي بين الجانبين وتفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين، بحسب مصادر مطلعة، والتي كشفت ان وفدا سيزور خلال اليومين المقبلين، معددة ابرز النقاط التي تناولها :

- تثبيت الحدود البرية وضرورة التعاون الجدي في مكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية.

- أهمية التنسيق اللبناني-السوري في ملف الحدود البحرية، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في هذا المجال.

- مسألة «ورقة براك» التي تتضمن التزامات سورية سابقة مرتبطة بالملف الفلسطيني والجنوب.

- رغبة في التكامل بين البلدين، خصوصا ان سوريا تشهد «نهضة اقتصادية متسارعة».

- ترحيب الشرع والتزامه تسهيل عودة السوريين وفق شروط تحفظ كرامتهم وأمنهم.