Advertisement

لبنان

بالأسماء- تشكيلات جديدة لـ58 ضابطاً في قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
17-09-2025 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1417987-638936908528120019.jpg
Doc-P-1417987-638936908528120019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 58 ضابطاً في مراكز مختلفة.
Advertisement

وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة :

1. العقيد هادي الشامي : رئيس فرع القضايا الإدارية، في شعبة الشؤون الإدارية

2. العقيد ربيع فخري ; رئيس مؤسسة المكتبات، في صندوق الخدمات الاجتماعية.

3. العقيد الركن بيارو الأسمر : رئيس مركز الجديدة الطبي

4. العقيد بلال الغريب : قسم الأبحاث والدروس في معهد دول أمن الداخلي

5. المقدم باخوس شكور ; رئيس مكتب المستودعات في مصلحة اللوازم

6. المقدم عبد السلام الحجار : رئيس فرع المؤسسات الاجتماعية في شعبة الشؤون الإدارية

7. الرائد حسين عساف :الديوان بتصرف اللواء المدير العام

 8. الرائد محمد مهدي : رئيس غرفة عمليات سرية الضاحية الإقليمية

 9. الرائد غسان الحاج حسن : آمر مفرزة طوارئ الضاحية

10. الرائد ايلي سماحة :آمر الفصيلة الثانية السرية الأولى في فوج أمن السفارات

11.  الرائد شربل اسكندر : مساعد رئيس مكتب السجل العدلي المركزي

12.  الرائد جيرار الشيخوفا الرهبان : رئيس غرفة عمليات سرية الجديدة الإقليمية

13.  الرائد جاد العرجا : مكتب مكافحة الإرهاب في بيروت وجبل لبنان

14.  الرائد أحمد طالب ; الديوان بتصرف اللواء المدير العام

15.  الرائد سمير أبي غنام ; آمر فصيلة الحراسات في سرية مطار رفيق الحريري الدولي بيروت

16. الرائد البحري وائل سكرية : مدرسة الأفراد في معهد قوى الأمن الداخلي

17. الرائد حسن ناصر : فرع الإدارة في رئاسة الإدارة المركزية

18.  الرائد أدهم حاطوم ; مساعد قائد سرية، بعبدا الإقليمية

19.  الرائد علي إبراهيم : مفرزة سير الضاحية

20.  النقيب شربل حنا :سرية السجون المركزية قسم المحكومين

21. النقيب سعد ايوب : رئيس غرفة عمليات قيادة وحدة جهاز أمن السفارات

22. النقيب علي جعفر : فصيلة تفتيشات المطار

23.  النقيب جو انطونيوس : مساعد آمر فصيلة عرمون

24.  النقيب يوسف شحود : سرية السجون المركزية مجموعة فصائل السوق

25. النقيب كارل جبور : مساعد آمر فصيلة ميناء الحصن

26. النقيب ليوناردو العجيل : فصيلة تفتيشات المطار

27. النقيب ريان وهبي :سرية المواكبة في فوج أمن السفارات

28.  النقيب الياس صبحيه :سرية المواكبة في فوج أمن السفارات

29.  النقيب باتريك أيوب : مفرزة سير بيروت الأولى

30. النقيب آلان الكسرواني : غرفة عمليات شرطة بيروت

31. النقيب إلي منذر : مساعد رئيس المكتب الإداري في مصلحة الآليات

32. النقيب فرنسوا ناصيف : رئيس جهاز مطعم ثكنة الحلو

33. النقيب يعقوب الكفروني : مفرزة سير الجديدة

34. النقيب محمد عون : مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية

35. النقيب يوسف جرجس : شعبة المعلومات

36. النقيب علي زعيتر : الفوج السيار الأول

37. النقيب روكز الحايك : مفرزة سير بيروت الثالثة

38. النقيب فادي إسحق : مفرزة سير جونية

39. النقيب علي بيرم : آمر الفصيلة الثانية السرية الأولى في فوج الإدارات العامة

40. النقيب يوسف سعاده : مفرزة سير جونية

41. النقيب بيار عزيزة : مساعد عامر فصيلة القبة

42. النقيب زهير الحريري :مفرزة استقصاء جبل لبنان.

43. النقيب علي شكر : سرية السجون المركزية مجموعة فصائل السوق.

44. النقيب حسين سليمان : مفرزة سير بعبدا

45. النقيب بشار زيدان : سرية السجون المركزية قسم الموقوفين المبنى ب

46. النقيب جورج الطويل : مفرزة سير الجديدة

47. النقيب إلياس صليبا : فصيلة غزير ويشارك في مناوبة الإشراف على النظارات التابعة للفصيلة المذكورة

48. النقيب جميل فتوني : آمر سجن مرجعيون

49. النقيب حسن ترمس : مفرزة الاستقصاء المركزية

50. النقيب إيلي الاسمر : مفرزة إستقصاء جبل لبنان

51. النقيب أسعد سلوم : مساعد آمر فصيلة النهر

52. النقيب جو سليمان: مفرزة سير بعبدا

53. النقيب علي عبدالله : الديوان بتصرف اللواء المدير العام

54. الملازم أول عبد الرؤوف الحاج شحادة : شعبة المعلومات

55. الملازم أول وائل عبدالله : شعبة المعلومات

56. الملازم أول نوهرا الحويك : سرية السجون المركزية قسم الأحداث

57. الملازم أول فادي أبو شقرا : سرية السجون المركزية قسم الأحداث

58. الملازم أول دجو شاهين : سرية حرس رئاسة الحكومة
مواضيع ذات صلة
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
17/09/2025 10:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
17/09/2025 10:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء والتفاصيل.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
17/09/2025 10:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. صدور تشكيلات جديدة في قوى الأمن
lebanon 24
17/09/2025 10:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

المدير العام

علي إبراهيم

الحريري

علي عبد

القضايا

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-09-17
03:20 | 2025-09-17
03:05 | 2025-09-17
03:03 | 2025-09-17
03:00 | 2025-09-17
02:58 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24