بالأسماء- تشكيلات جديدة لـ58 ضابطاً في قوى الأمن الداخلي

أصدرت قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 58 ضابطاً في مراكز مختلفة.وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة :1. العقيد هادي الشامي : رئيس فرع الإدارية، في شعبة الشؤون الإدارية2. العقيد ربيع فخري ; رئيس مؤسسة المكتبات، في صندوق الخدمات الاجتماعية.3. العقيد الركن بيارو الأسمر : رئيس مركز الجديدة الطبي4. العقيد بلال الغريب : قسم الأبحاث والدروس في معهد دول أمن الداخلي5. المقدم باخوس شكور ; رئيس مكتب المستودعات في مصلحة اللوازم6. المقدم عبد السلام الحجار : رئيس فرع المؤسسات الاجتماعية في شعبة الشؤون الإدارية7. الرائد حسين عساف :الديوان بتصرف اللواء8. الرائد محمد مهدي : رئيس غرفة عمليات سرية الضاحية الإقليمية9. الرائد غسان الحاج حسن : آمر مفرزة طوارئ الضاحية10. الرائد ايلي سماحة :آمر الفصيلة الثانية السرية الأولى في فوج أمن السفارات11. الرائد شربل اسكندر : مساعد رئيس مكتب السجل العدلي المركزي12. الرائد جيرار الشيخوفا الرهبان : رئيس غرفة عمليات سرية الجديدة الإقليمية13. الرائد جاد العرجا : مكتب مكافحة الإرهاب في وجبل14. الرائد أحمد طالب ; الديوان بتصرف اللواء المدير العام15. الرائد سمير أبي غنام ; آمر فصيلة الحراسات في سرية مطار رفيق الدولي بيروت16. الرائد البحري وائل سكرية : مدرسة الأفراد في معهد قوى الأمن الداخلي17. الرائد حسن ناصر : فرع الإدارة في رئاسة الإدارة المركزية18. الرائد أدهم حاطوم ; مساعد قائد سرية، بعبدا الإقليمية19. الرائد : مفرزة سير الضاحية20. النقيب شربل حنا :سرية السجون المركزية قسم المحكومين21. النقيب سعد ايوب : رئيس غرفة عمليات قيادة وحدة جهاز أمن السفارات22. النقيب علي جعفر : فصيلة تفتيشات23. النقيب جو انطونيوس : مساعد آمر فصيلة عرمون24. النقيب يوسف شحود : سرية السجون المركزية مجموعة فصائل السوق25. النقيب كارل جبور : مساعد آمر فصيلة ميناء الحصن26. النقيب ليوناردو العجيل : فصيلة تفتيشات المطار27. النقيب ريان وهبي :سرية المواكبة في فوج أمن السفارات28. النقيب الياس صبحيه :سرية المواكبة في فوج أمن السفارات29. النقيب باتريك أيوب : مفرزة سير بيروت الأولى30. النقيب الكسرواني : غرفة عمليات شرطة بيروت31. النقيب إلي منذر : مساعد رئيس المكتب الإداري في مصلحة الآليات32. النقيب فرنسوا ناصيف : رئيس جهاز مطعم ثكنة الحلو33. النقيب يعقوب الكفروني : مفرزة سير الجديدة34. النقيب محمد عون : مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية35. النقيب يوسف جرجس : شعبة المعلومات36. النقيب علي زعيتر : الفوج السيار الأول37. النقيب روكز الحايك : مفرزة سير بيروت الثالثة38. النقيب فادي إسحق : مفرزة سير جونية39. النقيب علي بيرم : آمر الفصيلة الثانية السرية الأولى في فوج الإدارات العامة40. النقيب يوسف سعاده : مفرزة سير جونية41. النقيب بيار عزيزة : مساعد عامر فصيلة القبة42. النقيب زهير الحريري :مفرزة استقصاء جبل لبنان.43. النقيب علي شكر : سرية السجون المركزية مجموعة فصائل السوق.44. النقيب حسين سليمان : مفرزة سير بعبدا45. النقيب بشار زيدان : سرية السجون المركزية قسم الموقوفين المبنى ب46. النقيب جورج : مفرزة سير الجديدة47. النقيب إلياس صليبا : فصيلة غزير ويشارك في مناوبة الإشراف على النظارات التابعة للفصيلة المذكورة48. النقيب جميل فتوني : آمر سجن مرجعيون49. النقيب حسن ترمس : مفرزة الاستقصاء المركزية50. النقيب إيلي الاسمر : مفرزة إستقصاء جبل لبنان51. النقيب أسعد سلوم : مساعد آمر فصيلة النهر52. النقيب جو سليمان: مفرزة سير بعبدا53. النقيب علي عبدالله : الديوان بتصرف اللواء المدير العام54. الملازم أول عبد الرؤوف الحاج شحادة : شعبة المعلومات55. الملازم أول وائل عبدالله : شعبة المعلومات56. الملازم أول نوهرا الحويك : سرية السجون المركزية قسم الأحداث57. الملازم أول فادي أبو شقرا : سرية السجون المركزية قسم الأحداث58. الملازم أول دجو شاهين : سرية حرس رئاسة الحكومة