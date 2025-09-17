بالأسماء- تشكيلات جديدة لـ58 ضابطاً في قوى الأمن الداخلي

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 58 ضابطاً في مراكز مختلفة.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة :
1. العقيد هادي الشامي : رئيس فرع القضايا
الإدارية، في شعبة الشؤون الإدارية
2. العقيد ربيع فخري ; رئيس مؤسسة المكتبات، في صندوق الخدمات الاجتماعية.
3. العقيد الركن بيارو الأسمر : رئيس مركز الجديدة الطبي
4. العقيد بلال الغريب : قسم الأبحاث والدروس في معهد دول أمن الداخلي
5. المقدم باخوس شكور ; رئيس مكتب المستودعات في مصلحة اللوازم
6. المقدم عبد السلام الحجار : رئيس فرع المؤسسات الاجتماعية في شعبة الشؤون الإدارية
7. الرائد حسين عساف :الديوان بتصرف اللواء المدير العام
8. الرائد محمد مهدي : رئيس غرفة عمليات سرية الضاحية الإقليمية
9. الرائد غسان الحاج حسن : آمر مفرزة طوارئ الضاحية
10. الرائد ايلي سماحة :آمر الفصيلة الثانية السرية الأولى في فوج أمن السفارات
11. الرائد شربل اسكندر : مساعد رئيس مكتب السجل العدلي المركزي
12. الرائد جيرار الشيخوفا الرهبان : رئيس غرفة عمليات سرية الجديدة الإقليمية
13. الرائد جاد العرجا : مكتب مكافحة الإرهاب في بيروت
وجبل لبنان
14. الرائد أحمد طالب ; الديوان بتصرف اللواء المدير العام
15. الرائد سمير أبي غنام ; آمر فصيلة الحراسات في سرية مطار رفيق الحريري
الدولي بيروت
16. الرائد البحري وائل سكرية : مدرسة الأفراد في معهد قوى الأمن الداخلي
17. الرائد حسن ناصر : فرع الإدارة في رئاسة الإدارة المركزية
18. الرائد أدهم حاطوم ; مساعد قائد سرية، بعبدا الإقليمية
19. الرائد علي إبراهيم
: مفرزة سير الضاحية
20. النقيب شربل حنا :سرية السجون المركزية قسم المحكومين
21. النقيب سعد ايوب : رئيس غرفة عمليات قيادة وحدة جهاز أمن السفارات
22. النقيب علي جعفر : فصيلة تفتيشات المطار
23. النقيب جو انطونيوس : مساعد آمر فصيلة عرمون
24. النقيب يوسف شحود : سرية السجون المركزية مجموعة فصائل السوق
25. النقيب كارل جبور : مساعد آمر فصيلة ميناء الحصن
26. النقيب ليوناردو العجيل : فصيلة تفتيشات المطار
27. النقيب ريان وهبي :سرية المواكبة في فوج أمن السفارات
28. النقيب الياس صبحيه :سرية المواكبة في فوج أمن السفارات
29. النقيب باتريك أيوب : مفرزة سير بيروت الأولى
30. النقيب آلان
الكسرواني : غرفة عمليات شرطة بيروت
31. النقيب إلي منذر : مساعد رئيس المكتب الإداري في مصلحة الآليات
32. النقيب فرنسوا ناصيف : رئيس جهاز مطعم ثكنة الحلو
33. النقيب يعقوب الكفروني : مفرزة سير الجديدة
34. النقيب محمد عون : مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية
35. النقيب يوسف جرجس : شعبة المعلومات
36. النقيب علي زعيتر : الفوج السيار الأول
37. النقيب روكز الحايك : مفرزة سير بيروت الثالثة
38. النقيب فادي إسحق : مفرزة سير جونية
39. النقيب علي بيرم : آمر الفصيلة الثانية السرية الأولى في فوج الإدارات العامة
40. النقيب يوسف سعاده : مفرزة سير جونية
41. النقيب بيار عزيزة : مساعد عامر فصيلة القبة
42. النقيب زهير الحريري :مفرزة استقصاء جبل لبنان.
43. النقيب علي شكر : سرية السجون المركزية مجموعة فصائل السوق.
44. النقيب حسين سليمان : مفرزة سير بعبدا
45. النقيب بشار زيدان : سرية السجون المركزية قسم الموقوفين المبنى ب
46. النقيب جورج الطويل
: مفرزة سير الجديدة
47. النقيب إلياس صليبا : فصيلة غزير ويشارك في مناوبة الإشراف على النظارات التابعة للفصيلة المذكورة
48. النقيب جميل فتوني : آمر سجن مرجعيون
49. النقيب حسن ترمس : مفرزة الاستقصاء المركزية
50. النقيب إيلي الاسمر : مفرزة إستقصاء جبل لبنان
51. النقيب أسعد سلوم : مساعد آمر فصيلة النهر
52. النقيب جو سليمان: مفرزة سير بعبدا
53. النقيب علي عبدالله : الديوان بتصرف اللواء المدير العام
54. الملازم أول عبد الرؤوف الحاج شحادة : شعبة المعلومات
55. الملازم أول وائل عبدالله : شعبة المعلومات
56. الملازم أول نوهرا الحويك : سرية السجون المركزية قسم الأحداث
57. الملازم أول فادي أبو شقرا : سرية السجون المركزية قسم الأحداث
58. الملازم أول دجو شاهين : سرية حرس رئاسة الحكومة