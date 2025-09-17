Advertisement

لبنان

"التغييريون" مع الاحزاب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-09-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1418002-638936937270582582.jpg
Doc-P-1418002-638936937270582582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفيد معلومات سياسية أن عددًا من "نواب التغيير" بدأوا فعليًا دراسة خيار التحالف مع قوى سياسية تقليدية في أكثر من دائرة انتخابية، بهدف تعزيز فرصهم في الاستحقاق النيابي المقبل.
Advertisement
وبحسب الأوساط المتابعة، فإن هذا التوجه يأتي نتيجة التراجع الواضح في واقعهم الشعبي خلال المرحلة الماضية، ما يجعل قدرتهم على تحقيق خروقات جديدة أمرًا بالغ الصعوبة في حال  خاضوا المعركة منفردين.
وتشير المصادر إلى أن البحث يتركز على دوائر محددة يمكن أن تتيح لهم الحفاظ على بعض المقاعد، في وقت يواجه مشروعهم ضغوطًا كبيرة تهدد حضورهم البرلماني المستقبلي.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
التغييريون الجدد "يتحركون"
lebanon 24
17/09/2025 10:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: المواجهة العسكرية مع "الحزب" ليست مطروحة
lebanon 24
17/09/2025 10:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سعي ايراني لفتح قنوات التفاوض مع واشنطن باستخدام ورقة سلاح "الحزب"
lebanon 24
17/09/2025 10:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوار مع" الحزب" يترنّح وإسرائيل ترفض بالنار مقترحات لبنان
lebanon 24
17/09/2025 10:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

خيار التحالف

البرلمان

المستقبل

برلماني

الترا

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-09-17
03:20 | 2025-09-17
03:05 | 2025-09-17
03:03 | 2025-09-17
03:00 | 2025-09-17
02:58 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24