Advertisement

لبنان

عطلٌ يوقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1418018-638936954887071058.jpg
Doc-P-1418018-638936954887071058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت هيئة "أوجيرو"، أن عطلا طرأ في سنترال المزرعة أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، مؤكدة أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقف خدمات "أوجيرو" في هذه المناطق
lebanon 24
17/09/2025 10:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوجيرو": عطل في هذه المنطقة
lebanon 24
17/09/2025 10:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق
lebanon 24
17/09/2025 10:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق
lebanon 24
17/09/2025 10:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-09-17
03:20 | 2025-09-17
03:05 | 2025-09-17
03:03 | 2025-09-17
03:00 | 2025-09-17
02:58 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24