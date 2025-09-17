Advertisement

لبنان

لتنقّل أسرع بلا قلق.. "موتو تاكسي" نسائي جديد في بيروت

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
17-09-2025 | 02:30
يشكّل تنقل المرأة على طرقات لبنان تحديًا يوميًا، فلا يقتصر الأمر على زحمة السير المعهودة، بل يتعدّاها إلى شعور متزايد بعدم الأمان، التحرش، وغياب وسائل النقل المريحة والفعّالة. في ظل هذا الواقع، تبرز أهمية المبادرات الخاصة التي تُقدّم حلولًا مُبتكرة لسدّ الفراغ الذي يتركه غياب السياسات العامة الشاملة.
في شوارع بيروت المزدحمة حيث يضيع الوقت بين الزحمة والانتظار، برزت مبادرة جديدة تحمل بصمة مختلفة. فبعد Heya Ride ، أول تطبيق لحجز السيارات مخصص للنساء فقط في لبنان، والذي من شأنه أن يوفّر لهن طريقة تنقّل آمنة، أبصر  "LADY ON MOTO" النور، وهي أول خدمة "موتو تاكسي" مخصّصة للسيدات فقط.
 
الفكرة تقوم على تأمين وسيلة نقل سريعة، مريحة وآمنة، تقودها سائقات محترفات يضعن راحة الراكبات وأمانهن في المقام الأول، في ظل المعاناة التي تتكبدها النساء في بيروت للتنقل. فإلى جانب ضغط السير الخانق، غالبًا ما تكون تجربة ركوب الدراجة النارية مع بعض السائقين الرجال غير مريحة، ما يخلق حالة من التوتر ويجعل المشوار البسيط عبئًا إضافيًا. من هنا جاءت فكرة "LADY ON MOTO"، لتقدّم بديلًا عمليًا وموثوقًا.
 
الخدمة لا تقتصر فقط على التنقل من مكان إلى آخر، بل هي أيضًا وسيلة تمنح راحة نفسية أكبر للراكبات. فالموتو، أو الدراجة النارية، وسيلة سريعة لتفادي الزحمة، توفّر وقتًا ثمينًا يمكن استثماره في العمل أو الدراسة أو حتى الاسترخاء، بدل إضاعته على الطرقات. أما العنصر المميز فهو أن السائقة امرأة، ما يعزز الثقة لدى الكثيرات من الزبائن ويزيل الحواجز النفسية التي قد تعترض بعض الفتيات عند استخدام وسائل النقل التقليدية.
 
إلى جانب السرعة، تراهن "LADY ON MOTO" على بناء مجتمع نسائي داعم، حيث تشعر الراكبة أن من يقود المركبة يشاركها هواجسها اليومية ويمنحها تجربة سفر آمنة بلا قلق. هذه الخدمة لا تُعتبر رفاهية بقدر ما هي استجابة لحاجة واقعية تعيشها نساء العاصمة.
 
في النهاية، قد تكون "LADY ON MOTO" خطوة صغيرة في الشكل، لكنها كبيرة في المعنى. فهي ليست مجرد وسيلة نقل جديدة، بل مبادرة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تمكين النساء وإيجاد حلول مبتكرة لمشاكلهن اليومية في بيروت.
 
إذاً، تثبت المبادرات الفردية مرة جديدة أنها الأمان الوحيد وسط غياب الخطوات الرسمية لحماية المواطنين، خاصة النساء منهم، على الطرقات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
زينة كرم - Zeina Karam

