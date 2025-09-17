أخلوا بواجباتهم.. التحقيق مع موظفين في الجمارك متورطين في ابتزاز مالي بمرفأ بيروت

Advertisement

أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة انه في إطار متابعتها المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، باشَر في تحقيقًا قضائيًا شمل 10 موظفين من جمارك المرفأ، وذلك لإقدامهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية من خلال تقاضي مبالغ مالية ورشى بصورة متكررة لقاء إنجاز معاملات إدارية، وقد اعترف الموظفون بما نُسب إليهم.وبناءً لإشارة المالية، تم نقلهم من مراكز عملهم إلى أخرى، وتركوا رهن التحقيق، فيما أُحيل الملف إلى المختص لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم.