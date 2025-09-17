28
لبنان
أخلوا بواجباتهم.. التحقيق مع موظفين في الجمارك متورطين في ابتزاز مالي بمرفأ بيروت
Lebanon 24
17-09-2025
|
02:46
A-
A+
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة انه في إطار متابعتها المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، باشَر
مكتب مرفأ بيروت
في
أمن الدولة
تحقيقًا قضائيًا شمل 10 موظفين من جمارك المرفأ، وذلك لإقدامهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية من خلال تقاضي مبالغ مالية ورشى بصورة متكررة لقاء إنجاز معاملات إدارية، وقد اعترف الموظفون بما نُسب إليهم.
وبناءً لإشارة
النيابة العامة
المالية، تم نقلهم من مراكز عملهم إلى أخرى، وتركوا رهن التحقيق، فيما أُحيل الملف إلى
القضاء
المختص لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم.
