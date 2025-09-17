جعجع يلتقي وفد مصلحة المعلمين لمناقشة القضايا التربوية والنقابية

Advertisement

استقبل " " ، في المقر العام للحزب في معراب، وفد مصلحة المعلمين في الحزب برئاسة رمزي بطيش، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الحزب، بينهم عضو الهيئة التنفيذية ميشال تنوري، أميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، ومنسق منطقة زحلة منير، وأعضاء المجلس المركزي إيلي أبي طايع، ربيع فرنجي، كلود رزق، وراني بو رجيلي.كما حضر اللقاء أمين صندوق المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين وليد متى، وعضو المجلس التنفيذي مايا مطر.وشكّل اللقاء مناسبة للتباحث في مختلف الشؤون العامة للبلاد، إلى جانب التركيز على التربوية والنقابية، بما يعكس حزب “القوات اللبنانية” بدعم قطاع التعليم ومتابعة مطالب المعلمين.وأكد جعجع خلال اللقاء أهمية التنسيق بين الحزب ومؤسسات التعليم لضمان تحسين الأوضاع التربوية، وحماية حقوق المعلمين، مع التركيز على تعزيز الحوار المفتوح والمستمر بين كل الأطراف المعنية بما يخدم المصلحة العامة للقطاع التعليمي في .