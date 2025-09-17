السيّد فضل الله يستقبل كاهن القاع ويؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية

Advertisement

استقبل العلّامة السيّد كاهن رعية القاع الأب إليان على رأس وفد، حيث تم عرض قضايا تنموية وصحية تخصّ ، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز أواصر الوحدة بين مكوّنات الوطن.في مستهل اللقاء، شكر الأب نصرالله العلامة على ، مشيدًا بـ"مدرسة السيّد فضل الله الوحدويّة" ومقدّرًا الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مؤسسات المرجع فضل الله، بما فيها مدارس المبرّات والمراكز الصحية والاجتماعية.، رحّب العلامة فضل الله بالوفد، مؤكّدًا ضرورة تعزيز أواصر العيش المشترك بين الطوائف والمذاهب ، واصفًا تنوّع بأنه نموذج لقدرة الأديان على التعايش معًا.وشدد على أهمية الحفاظ على هذا التعدد كصيغة متينة من العلاقات بين المكوّنات اللبنانية، داعيًا إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والروحية في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز لغة الحوار الجدي لمواجهة الهواجس والأوهام الداخلية، مع تحذير من الانصياع لتأثيرات خارجية قد تمس بمصلحة الوطن.