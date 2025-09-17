Advertisement

لبنان

السيّد فضل الله يستقبل كاهن القاع ويؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:04
استقبل العلّامة السيّد علي فضل الله كاهن رعية القاع الأب إليان نصرالله على رأس وفد، حيث تم عرض قضايا تنموية وصحية تخصّ منطقة البقاع الشمالي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز أواصر الوحدة بين مكوّنات الوطن.
في مستهل اللقاء، شكر الأب نصرالله العلامة فضل الله على حسن الاستقبال، مشيدًا بـ"مدرسة السيّد فضل الله الوحدويّة" ومقدّرًا الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مؤسسات المرجع فضل الله، بما فيها مدارس المبرّات والمراكز الصحية والاجتماعية.

من جهته، رحّب العلامة فضل الله بالوفد، مؤكّدًا ضرورة تعزيز أواصر العيش المشترك بين الطوائف والمذاهب اللبنانية، واصفًا تنوّع لبنان بأنه نموذج لقدرة الأديان على التعايش معًا.

وشدد على أهمية الحفاظ على هذا التعدد كصيغة متينة من العلاقات بين المكوّنات اللبنانية، داعيًا إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والروحية في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز لغة الحوار الجدي لمواجهة الهواجس والأوهام الداخلية، مع تحذير من الانصياع لتأثيرات خارجية قد تمس بمصلحة الوطن.
