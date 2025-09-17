Advertisement

لبنان

للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1418107-638937079764589304.jpg
Doc-P-1418107-638937079764589304.jpg photos 0
اعلنت وزارة المالية أنها "حوّلت اليوم الى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين"، وأنه "بات بإمكانهم استلامها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ١٩ أيلول كل من مصرفه الخاص" .
لبنان

إقتصاد

وزارة المالية

مصرف لبنان

من نحن
