لبنان

بالصورة.. حريق مجهول السبب في دوحة عرمون

Lebanon 24
17-09-2025 | 07:28
Doc-P-1418166-638937162436771333.jpg
Doc-P-1418166-638937162436771333.jpg photos 0
اندلع حريق بعد ظهر اليوم في إحدى الأراضي الخالية الواقعة في منطقة دوحة عرمون، قرب شارع فينيسيا، حيث اشتعلت النيران في النفايات والأعشاب اليابسة المنتشرة في المكان.
وغطى الدخان الكثيف والروائح الناجمة عن الحريق سماء المنطقة. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء الى المكان للعمل على إخماد النيران المشتعلة، فيما لم يعرف سبب إندلاعها.
 
فينيسيا

الخال

