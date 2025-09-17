بري يلتقي سفيري الصين وكوريا الجنوبية في زيارتين بروتوكوليتين

Advertisement

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، السفير الصيني الجديد تشن تشواندونغ في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى . وكانت الزيارة أيضا مناسبة، تم في خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وبحث للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها .واستقبل سفير الجنوبية الجديد لدى لبنان كيو سوك غيون في زيارة بروتوكولية ، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين . (الوكالة الوطنية)