لبنان

بري يلتقي سفيري الصين وكوريا الجنوبية في زيارتين بروتوكوليتين

Lebanon 24
17-09-2025 | 07:34
إستقبل  رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، السفير الصيني الجديد  تشن تشواندونغ في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وكانت الزيارة أيضا مناسبة، تم في خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وبحث للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها .
واستقبل بري سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى لبنان كيو سوك غيون  في زيارة بروتوكولية ، وتم البحث  في العلاقات الثنائية بين البلدين . (الوكالة الوطنية)
 
