لبنان

الحجار: مستعدون لدمج الهوية الرقمية للفلسطينيين ضمن خطة وطنية شاملة

Lebanon 24
17-09-2025 | 08:15
عقد رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية ومديرة شؤون "الأونروا "في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، اجتماعا مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، يوم الإثنين في 15 أيلول الحالي، في مقر الوزارة، وذلك لمتابعة الملفات الحيوية المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأوضج بيان اللجنة، انه "تصدر النقاش مشروع التحول الرقمي الذي تعمل عليه اللجنة، خصوصا ما يتعلق بإصدار بطاقات الهوية البيومترية للفلسطينيين. وقد أبدى معالي الوزير دعما واضحا لهذا المشروع، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون الكامل من أجل إنجاحه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تعمل على مشروع الهوية الرقمية الوطنية للبنانيين، بما يتيح إمكانية دمج المشروعين في إطار خطة وطنية شاملة للتحول الرقمي".

أضاف البيان :"كما تناول الاجتماع مسألة الرسوم المرتبطة بالمعاملات القانونية والقضائية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حيث أبدى الوزير تفهما للتحديات التي يواجهها اللاجئون، مؤكدًا أن قرارات إيجابية ستُتخذ قريبًا لمعالجة هذه القضايا، بما يخفف الأعباء عنهم أسوة بالمواطنين اللبنانيين".

وفي ختام اللقاء، شدّد السفير دمشقية على "أهمية التنسيق الدائم مع وزارة الداخلية والبلديات لتعزيز فرص تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين على مختلف المستويات"، مشيرا إلى "أن الشراكة المؤسسية تشكل السبيل الأمثل لتحقيق خطوات ملموسة تصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء". (الوكالة الوطنية)
 
