لبنان

تيمور جنبلاط: مستمرون بالمصالحة الوطنية صونًا لكرامة أهلنا في جبل العرب

Lebanon 24
17-09-2025 | 08:43
كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة"اكس": "مستمرون بالقيام بواجبنا دون ضجيج، لأجل المصالحة الوطنية صوناً لكرامة أهلنا في جبل العرب".
