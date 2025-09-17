بعد لقاء السفير المصري.. الخطيب: مؤتمر الدوحة لم يردع إسرائيل

Advertisement

رأى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "ان مخاوفنا ازدادت بعد مؤتمر الدوحة ،لأن المؤتمر لم يخرج بالقرارات العملية الرادعة للكيان الصهيوني. وهو ما يفتح الباب امام المزيد من التصعيد والتمادي الاسرائيلي".ولاحظ العلامة الخطيب امام زواره اليوم "اننا الان مكشوفون امام الاعداء. لقد تجرأوا على ، والآن يهددون تركيا ومصر، واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ، فنحن ذاهبون الى الكارثة".وقال "ان مشكلتنا الوطنية في هي في غياب الوحدة الداخلية، اللبنانيون ليسوا مقتنعين انهم شعب واحد، والخروج من هذه المشكلة يكون بالمواطنة ومغادرة المنطق الطائفي. وطالما هذه المشكلة قائمة فلن تستقيم امور البلد ".وكان العلامة الخطيب استقبل اليوم السفير المصري في لبنان علاء موسى في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى _ طريق المطار، وجرى التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.وادلى السفير المصري بتصريح قال فيه: "حظيت اليوم بشرف لقاء سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب وتحدثنا في أمور كثيرة تناولنا موضوعات تشغل بالنا سواء في لبنان أو في مصر أو في المنطقة والوطن العربي، طبعا كل الأحداث الأخيرة تم تناولها سواء كان داخل لبنان أو في المحيط الإقليمي، وتوافقنا على كثير من الأمور وسماحته أكد على ان الحوار والنقاش والهدوء يمكن استثماره بشكل يؤدي في النهاية ويؤدي إلى تطبيق ما يصبو إليه الجميع، وتوافقنا على عناوين رئيسية تحديداً ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، وتوافقنا أيضاً على أنه هناك إجراءات كثيرة لا بدّ للدولة أن تتخذها، وأعرب عن دعمه لها بشكل كامل، وأكدت له موقف مصر في هذا الإطار، وهو مع ما تتخذه الدولة اللبنانية من خطوات تهدف إلى استقرار الدولة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، هذا الأمر لن يتأتى إلا بتضافر كل الجهود والتوافق ما بين الجميع، لأنه في النهاية المصلحة الوطنية للدولة هو ما نصبو إليه وهو ما نسعى إليه، إن شاء الله الفترة القادمة تشهدها إيجابيات كثيرة ومؤشرات على أننا نسير في الطريق الصحيح".وأضاف:"تناولنا بشكل مفصل التهديدات القادمة من الجيران والتي ظهر فيها الاعتداء على قطر وأيضا ما حدث بداية من أمس من توغل في غزة وتوافقنا على أن الطريق والسبيل السليم هو ما يتوافق عليه أيضا زعماء الدول العربية، من أنه لا بد من موقف واحد يتم من خلاله مواجهة كل هذه التهديدات، في الحقيقة كان نقاشاُ مطولاً ومفصلاً وكان طيباً للغاية، ونتمنى أن تستمر في لأن الحوار شيء أساسي والاستماع إلى وجهات النظر أمر يمكن الاستفادة منه بشكل إيجابي".ورداً على سؤال حول التهديدات إلاسرائيلية لمصر، أجاب السفير بالقول: "بعيداً من ما يأتي فيه ، ان المنطقة في وضع مرتبك للغاية، وضع أكد عليه فخامة الرئيس السيسي في حديثه أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بأن الاستمرار في هذه السياسات سيؤدي إلى تعقيد الموقف وإلى مساوئ كبيرة، فيجب العمل على تفاديها وهذه كانت رسالة ليس فقط لدولنا العربية الإسلامية إنما كانت رسالة أيضا موجهة إلى الجانب الإسرائيلي بأن عليك أن تراعي هذا الأمر وإذا ما كنت تسعى إلى السلام ففي الحقيقة السلام يتطلب خطوات عليك أن تتخذها في أسرع وقت ممكن".ورداً على سؤال آخر حول إمكانية وقف الحرب على غزة؟ قال السفير: "نحن مؤمنون بأنه لا سبيل لإيقاف الحرب على غزة سوى بالحوار والطرق السلمية، لانه في حقيقة الحروب دائماً ما تأتي بنتائج سلبية وكارثية على الجميع ولا احد يخرج منتصراً بالمعنى المفهوم حتى المنتصر اذا ما تصور انه منتصر في الحقيقة أيضا يصيبه قدر من الخسائر، فبالتالي مصر مؤمنة بانه العمل من خلال الوسائل الديبلوماسية والحوار هو السبيل الامثل والواضح ، ونتفق في هذا مع إخواننا في قطر وأيضاً مع وهذا ما نسعى اليه الآن على الرغم من بدء العملية العسكرية في مدينة غزة، إنما أيضاً متمسكين بأنه لا بدّ من ايقاف الحرب في غزة ولا بدّ من بذل كل الجهود من قبلنا والشركاء في هذا الاتجاه، أيضاً لا بدّ من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل متوازٍ، هذه الأمور مصر مؤمنة بها ونعمل على تحقيقها ونرجو أن يكون في الفترة القادمة شيئاً إيجابياً". (الوكالة الوطنية)