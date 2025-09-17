Advertisement

لبنان

ريفي: من اعتدى على تمثال الحريري يحاول اليوم تشويه صخرة الروشة

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:18
Doc-P-1418208-638937264444543355.png
صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي، البيان الاتي:
"صخرة الروشة رمز وطني جامع وليست مساحة لفئوية مرفوضة، وهي ليست مجرد معلَم طبيعي بل وجه بيروت ولبنان ورمز يعتز به كل اللبنانيين.

نرفض بشكلٍ قاطع أي محاولة لاستعمالها لترويج شعارات أو مواقف لا يقبلها أهل العاصمة ولا تعبّر عن هويتها الجامعة.

 إن من اعتدى سابقاً على تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يحاول اليوم إعطاء صخرة الروشة لوناً فئوياً مرفوضاً، لكن بيروت ستبقى عصيّة على التشويه والإختزال".
 
