ريفي: من اعتدى على تمثال الحريري يحاول اليوم تشويه صخرة الروشة

صدر عن النائب ، البيان الاتي:" رمز وطني وليست مساحة لفئوية مرفوضة، وهي ليست مجرد معلَم طبيعي بل وجه ولبنان ورمز يعتز به كل اللبنانيين.نرفض بشكلٍ قاطع أي محاولة لاستعمالها لترويج شعارات أو مواقف لا يقبلها أهل العاصمة ولا تعبّر عن هويتها الجامعة.إن من اعتدى سابقاً على تمثال الرئيس يحاول اليوم إعطاء صخرة لوناً فئوياً مرفوضاً، لكن بيروت ستبقى عصيّة على التشويه والإختزال".