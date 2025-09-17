Advertisement

لبنان

ملك الأردن وأمير قطر: لضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1418211-638937271601908458.jpg
Doc-P-1418211-638937271601908458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد ملك الأردن عبد ﷲ الثاني التأكيد لأمير قطر تميم بن حمد إدانة عمّان للهجوم الإسرائيلي على الدوحة والوقوف إلى جانبها.
Advertisement
 
 
وأكّد ملك الأردن وأمير قطر "ضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وأهمية تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات".

 وأعرب الملك الأردني وأمير دولة قطر عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
 
وأكدا حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها.

وأعربا عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونمو، مؤكدين أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.

وأشاد ملك الأردن بزيارة أمير دولة قطر وما سينتج عنها من تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وأدان توسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما أكد دعم الجهود القطرية المصرية الأميركية لتنفيذ صفقة تبادل تفضي إلى إنهاء الحرب على غزة.

وحذر من خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

وشددا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة لاستعادة أمنها واستقرارها.

بدوره، جدد أمير دولة قطر شكره للأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، على التضامن والدعم لدولة قطر وشعبها إثر الهجوم الإسرائيلي على سيادتها.

ومنح الملك، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "قلادة الحسين بن علي" تقديرا له وتعميقا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة الزيارة الرسمية إلى الأردن. 
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني والرئيس الفرنسي يؤكدان أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما
lebanon 24
17/09/2025 20:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن تستنكر الاعتداء على قطر: نقف إلى جانبها في الحفاظ على أمنها
lebanon 24
17/09/2025 20:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني لأمير قطر: أمن قطر من أمن الأردن
lebanon 24
17/09/2025 20:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية تجدد وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها
lebanon 24
17/09/2025 20:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الفلسطينيين

الإسرائيلي

المسيحية

إسرائيل

المصرية

مسيحية

بن علي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-09-17
12:23 | 2025-09-17
12:21 | 2025-09-17
12:13 | 2025-09-17
12:06 | 2025-09-17
12:05 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24