ملك الأردن وأمير قطر: لضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما

جدد ملك الأردن عبد ﷲ الثاني التأكيد لأمير قطر تميم بن حمد إدانة عمّان للهجوم على الدوحة والوقوف إلى جانبها.

وأكّد ملك الأردن وأمير قطر "ضرورة دعم جهود وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وأهمية تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات".



وأعرب الملك الأردني وأمير دولة قطر عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



وأكدا حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها.



وأعربا عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونمو، مؤكدين أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.



وأشاد ملك الأردن بزيارة أمير دولة قطر وما سينتج عنها من تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين.



وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وأدان توسيع عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف لتهجير من أرضهم.



كما أكد دعم الجهود القطرية الأميركية لتنفيذ صفقة تبادل تفضي إلى إنهاء الحرب على غزة.



وحذر من خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وتم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.



وشددا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة لاستعادة أمنها واستقرارها.



بدوره، جدد أمير دولة قطر شكره للأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، على التضامن والدعم لدولة قطر وشعبها إثر الهجوم الإسرائيلي على سيادتها.



ومنح الملك، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "قلادة الحسين " تقديرا له وتعميقا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة الزيارة الرسمية إلى الأردن.