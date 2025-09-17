Advertisement

لبنان

إيهاب مطر يشيد بدور أمن الدولة ويؤكد ضرورة استمرار النهج المؤسساتي

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:34
A-
A+

Doc-P-1418213-638937274068976529.png
Doc-P-1418213-638937274068976529.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب إيهاب مطر، اليوم، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس، في مكتبه بمديرية أمن الدولة، حيث تم التطرق إلى آخر المستجدات، إضافة إلى عدد من القضايا الطرابلسية.
Advertisement

وخلال اللقاء، تحدث مطر عن "تقديره للجهود الجبارة التي يبذلها اللواء لاوندس على رأس هذه المديرية، إلى جانب الضباط والعناصر الذين يعملون بإخلاص وتفان".

وشدد على "أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في ملاحقة المخالفات وضبطها على مختلف الأصعدة"، مؤكدا "أهمية الاستمرار في النهج نفسه من أجل مكافحة الفساد وترسيخ الأمن والاستقرار في نفوس الأهالي".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ايهاب مطر: نسير على طريق الإصلاح المؤسساتي
lebanon 24
17/09/2025 20:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: استمرار النهج الإسرائيلي العدواني يدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة
lebanon 24
17/09/2025 20:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام للعربية: البيان الوزاري يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
17/09/2025 20:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية لسكاي نيوز عربية: الحكومة تؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
17/09/2025 20:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية أمن الدولة

الوكالة الوطنية

المدير العام

أمن الدولة

الطرابلسي

إيهاب مطر

الدولة ال

طرابلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-09-17
12:23 | 2025-09-17
12:21 | 2025-09-17
12:13 | 2025-09-17
12:06 | 2025-09-17
12:05 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24