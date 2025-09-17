Advertisement

لبنان

الحكومة ناقشت موازنة الـ2026.. ماذا أعلنت اليوم؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 11:39
ناقشَ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، موازنة العام 2026 وذلك خلال جلسة عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.
وقرَّر المجلس استكمال دراسة الموازنة التي من المفترض الإنتهاء من دراستها هذا الأسبوع خلال جلستين ستُعقدان يومي الخميس والجمعة، فيما تم الوصول إلى الأبواب المُتعلقة بالوزارات، فيما هناك مواد ألغيت بينما تم تعليق البت بمواد أخرى لمزيد من الدرس.
 
 

وشدّد الوزراء خلال الجلسة، وفق مقرراتها، على وجوب موازنة الإيرادات والنفقات كي لا يكون هناك أي عجز، مشددين على ضرورة تأمين الواردات للنفقات خصوصاً لتغطية رواتب الموظفين والعسكريين في الخدمة الفعلية والمُتقاعدين.
 
 
 
وجرى البدء بموازانات الوزارات، حيث قدّم عدد من الوزراء مداخلات مستفيضة لشرح حاجات وزارته وضرورات تعديل بعض المبالغ والأرقام، فيما هناك وزراء آخرين سيدلون بما لديهم غداً وبعد غد إلى حين الانتهاء من درس الموازنة.
 
 
 

