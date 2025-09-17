Advertisement

لبنان

"القوات" توجه نصيحة لـ"التيار": خفف بلعطة!

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1418242-638937328507064907.jpg
Doc-P-1418242-638937328507064907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن منسقية البترون في "القوات اللبنانية" بيان قالت فيه: "لا يكف التيار الوطني الحر في البترون عن التبجح بإنجازات رئيسه من سد الجفاف في المسيلحة، مرورا بطرق المنطقة المهجورة المشتاقة الى الزفت منذ سنوات، والعطشى الى المياه، المحرومة نور الكهرباء، وصولا الى السد المتصحر في بلعة. ويعتبر التيار المنهار أنه بالتصويب على النائب غياث يزبك يسترجع بعضا من شعبيته، ولا يكتفي بهذا الحد، بل يبتدع تخريفات تشبه طوايا نفسيته السقيمة، فصوب على طريق بساتين العصي – تنورين، معتبرا أن أمر المباشرة بها لم يصدر، فيما أكد الوزير فايز رسامني للنائب يزبك أن الأمر صدر، وبإمكان المتعهد البدء في الأيام القليلة المقبلة".
Advertisement


أضافت: "لا بد هنا من لفت النظر الى ان طريق بساتين العصي التي بدأ العمل بها كان النائب يزبك وراء تلزيمها. أما بالنسبة الى محطة حلتا للمياه فحري بالتيار الذي طير مليون دولار لإنشائها ولم تعط، الا ثلث المردود من المياه، حري به ان يخجل".


وتابعت: "في النهاية، نفهم توتر التيار المحروق شعبيا في البترون، لكن ننصحه بألا يتطاول على الكبار، ومن يوقع نفسه في الرمال المتحركة ننصحه بأن يخفف البلعطة. على فكرة، نسأل التيار عن محول الكهرباء المحروق منذ سنوات في بقسميا، والذي كان يغذي وسط البترون وبعض الجرد، لماذا لم يتم تصليحه في عهدكم الميمون والمستطيل في وزارة الطاقة؟ وهل يمكننا تصليحه أم نكون نسطو على انجازاتكم العظيمة؟".
مواضيع ذات صلة
نصيحة فرنسية لـ"حزب الله": اعطوا الوقت لتطبيق خطة الجيش
lebanon 24
18/09/2025 04:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نائب "القوات" يتبنّى مشاريع لم ينفّذها ويغرّد قبل الأوان
lebanon 24
18/09/2025 04:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نصيحة للوزير بالتريث "لكنه مصرّ"
lebanon 24
18/09/2025 04:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر
lebanon 24
18/09/2025 04:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

وزارة الطاقة

فايز رسامني

غياث يزبك

اللبنانية

البترون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-17
16:30 | 2025-09-17
16:14 | 2025-09-17
16:00 | 2025-09-17
15:56 | 2025-09-17
15:37 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24