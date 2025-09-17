Advertisement

لبنان

حاصباني: صخرة الروشة يجب أن تكسوها ألوان الوطن فقط

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:06
كتب النائب غسان حاصباني على منصة "أكس" قائلاً: "صخرة الروشة يجب أن تكسوها ألوان الوطن فقط، ولا يعتليها شعار آخر".
النائب غسان حاصباني

صخرة الروشة

غسان حاصبان

حاصباني

الروشة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24