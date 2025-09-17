Advertisement

لبنان

لقاء بين رعد ومستشار عون.. هكذا كانت الأجواء

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:52
Doc-P-1418258-638937356618771201.jpg
Doc-P-1418258-638937356618771201.jpg photos 0
أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الأربعاء، أن مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال التقى رئيس كتلة ‏الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد.
وبحسب بيان الحزب، فقد جرى البحث في عدد من المسائل التي تهمّ مصلحة ‏البلاد، وذلك في جوّ من التفاهم المتبادل.‏

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24