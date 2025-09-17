Advertisement

لبنان

قنابل مضيئة ورصاص إسرائيلي.. ماذا يشهد الجنوب؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 13:07
A-
A+
Doc-P-1418265-638937366901513826.jpg
Doc-P-1418265-638937366901513826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم العدو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على إلقاء قنابل مضيئة فوق منطقة هورا بين بلدتي كفركلا وديرميماس في جنوب لبنان، فيما ألقى قنبلة أخرى مقابل تلة الرويسة بين بلدتي ميس الجبل وحولا.
Advertisement
 

كذلك، أطلق جنود العدو رشقات نارية كثيفة من مركز رويسات العلم باتجاه بلدة كفرشوبا الجنوبية. 

مواضيع ذات صلة
العدو الاسرائيلي يرمي قنبلة مضيئة مقابل تلة الرويسة بين بلدة ميس الجبل وحولا في جنوب لبنان
lebanon 24
18/09/2025 04:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات العدو الإسرائيلي تلقي قنابل مضيئة فوق سردا والوزاني (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
18/09/2025 04:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: قوات إسرائيلية تطلق 5 قنابل مضيئة في محيط تل كروم بريف القنيطرة الأوسط
lebanon 24
18/09/2025 04:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ ألقى قنابل مضيئة فوق الوزاني
lebanon 24
18/09/2025 04:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

ميس الجبل

إسرائيل

الرويس

العلم

ويست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-17
16:30 | 2025-09-17
16:14 | 2025-09-17
16:00 | 2025-09-17
15:56 | 2025-09-17
15:37 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24