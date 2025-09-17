قنابل مضيئة ورصاص إسرائيلي.. ماذا يشهد الجنوب؟

أقدم العدو ، مساء الأربعاء، على إلقاء قنابل مضيئة فوق منطقة هورا بين بلدتي كفركلا وديرميماس في ، فيما ألقى قنبلة أخرى مقابل تلة الرويسة بين بلدتي وحولا.

Advertisement



كذلك، أطلق جنود العدو رشقات نارية كثيفة من مركز رويسات باتجاه بلدة كفرشوبا الجنوبية.

