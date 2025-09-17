Advertisement

لبنان

في البقاع.. مطلوب خطير بقبضة قوى الأمن (صورة)

Lebanon 24
17-09-2025 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1418276-638937386645480803.jpg
Doc-P-1418276-638937386645480803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement


في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة جلالا، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى م. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)، بحقه ملاحقة قضائية بجرم: تأليف عصابة وسرقة.
 

وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن توقف مطلوبًا في الحمراء (صورة)
lebanon 24
18/09/2025 04:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على سارق في الدورة
lebanon 24
18/09/2025 04:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية نوعية.. قوى الأمن توقف مطلوبًا خطيرًا في تمنين التّحتا
lebanon 24
18/09/2025 04:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية في عين المريسة.. الأمن قبض على مطلوب خطير
lebanon 24
18/09/2025 04:42:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

مديرية ال

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-17
16:30 | 2025-09-17
16:14 | 2025-09-17
16:00 | 2025-09-17
15:56 | 2025-09-17
15:37 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24