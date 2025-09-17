في البقاع.. مطلوب خطير بقبضة قوى الأمن (صورة)

صدر عن - العامة، البلاغ الآتي:

Advertisement





في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لتوقيف المطلوبين للقضاء، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة ، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى م. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)، بحقه ملاحقة قضائية بجرم: تأليف عصابة وسرقة.

