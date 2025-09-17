27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيانات نارية.. "ولعت" بين "القوات" و "التيار"!
Lebanon 24
17-09-2025
|
14:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن هيئة قضاء البترون في "
التيار الوطني الحر
" جاء فيه: "لقد توقّعنا، فور صدور بياننا اليوم، أن تفتح أبواق القوات أفواهها وأن تتنطّح منسقيتها ببيان ردّ هو نسخة مكرّرة عمّا دأبت على إصداره طوال عشرين عاماً، ألا وهو مهاجمة وتسخيف كل ما يقوم به
التيار الوطني
الحرّ من مشاريع، والاحتماء باتهامات باطلة بالفشل والفساد من دون تقديم أي دليل ملموس.
والمضحك المبكي أنّ عجزهم عن ذكر مشروع واحد أنجزته القوات ونائبها في البترون أعماهم عن كل ما حققه
التيار
ورئيسه في المنطقة".
Advertisement
وأضاف: "إن منطقة البترون التي نَعِم أهلها بالمياه في أصعب ظروف الأزمة التي مرّت بها البلاد، بشهادة أهلها وموظفي مصلحة المياه، تصرّ القوات أنّها عطشى رغماً عن أنوف الجميع. إنّه مرض "عمى المشاريع" الذي يُصيب القوات، فلا ترى عشرات الآبار وخزّانات المياه، ومئات الكيلومترات من الشبكات، ومحاقن الريّ، ومحطات الصرف الصحي، وخطوط الكهرباء، ومحطات التحويل، والإنارة على الطاقة الشمسية، والطرقات التي جرى تأهيلها مع مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي بأعلى المعايير".
وتابع: "هذا ما تمّ إنجازه من قبل التيار والوزير
باسيل
، أمّا ما أنجزته القوات ويُسجَّل لها في كتب التاريخ، فهو تَستُّرها بانتفاضة 17 تشرين لإيقاف كل المشاريع وإفشال عهد
الرئيس عون
. فكان لقضاء البترون الحصة الأكبر من العرقلة، فتوقّف تنفيذ طريق القديسين، وطريق
تنورين
التحتا–تنورين الفوقا، وطريق اللقلوق–تنورين الفوقا، وطريق اللقلوق–العاقورة، كما توقّف تنفيذ محطة الصرف الصحي في كفرحلدا، وسدّ بلعا، وسدّ المسيلحة، وغيرها وغيرها".
وختم: "نعم، إذا لم تتذكّروا إنجازاتكم فنحن نذكّركم بها، ونعاهد أهلنا في البترون أن هذه المشاريع ستُنجَز شاء من شاء وأبى من أبى. ونكرّر القول: مهما حاولت القوات وأتباعها تغطية الشمس بغيوم حقدها السوداء، فإنّ الشمس شارقة والناس قاشعة".
ويأتي بيان "التيار" رداً على بيان أصدرته منسقية البترون في "
القوات اللبنانية
" وقالت فيه: "لا يكف التيار الوطني الحر في البترون عن التبجح بإنجازات رئيسه من سد الجفاف في المسيلحة، مرورا بطرق المنطقة المهجورة المشتاقة الى الزفت منذ سنوات، والعطشى الى المياه، المحرومة نور الكهرباء، وصولا الى السد المتصحر في بلعة. ويعتبر التيار المنهار أنه بالتصويب على النائب غياث يزبك يسترجع بعضا من شعبيته، ولا يكتفي بهذا الحد، بل يبتدع تخريفات تشبه طوايا نفسيته السقيمة، فصوب على طريق بساتين العصي – تنورين، معتبرا أن أمر المباشرة بها لم يصدر، فيما أكد الوزير فايز رسامني للنائب يزبك أن الأمر صدر، وبإمكان المتعهد البدء في الأيام القليلة المقبلة".
أضافت: "لا بد هنا من لفت النظر الى ان طريق بساتين العصي التي بدأ العمل بها كان النائب يزبك وراء تلزيمها. أما بالنسبة الى محطة حلتا للمياه فحري بالتيار الذي طير مليون دولار لإنشائها ولم تعط، الا ثلث المردود من المياه، حري به ان يخجل".
وتابعت: "في النهاية، نفهم توتر التيار المحروق شعبيا في البترون، لكن ننصحه بألا يتطاول على الكبار، ومن يوقع نفسه في الرمال المتحركة ننصحه بأن يخفف البلعطة. على فكرة، نسأل التيار عن محول الكهرباء المحروق منذ سنوات في بقسميا، والذي كان يغذي وسط البترون وبعض الجرد، لماذا لم يتم تصليحه في عهدكم الميمون والمستطيل في
وزارة الطاقة
؟ وهل يمكننا تصليحه أم نكون نسطو على انجازاتكم العظيمة؟".
مواضيع ذات صلة
"القوات" توجه نصيحة لـ"التيار": خفف بلعطة!
Lebanon 24
"القوات" توجه نصيحة لـ"التيار": خفف بلعطة!
18/09/2025 04:42:25
18/09/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أغنياتي فوق وهو تحت".. "ولعت" بين عمرو دياب وتامر حسني هذا ما حصل بينهما (صورة)
Lebanon 24
"أغنياتي فوق وهو تحت".. "ولعت" بين عمرو دياب وتامر حسني هذا ما حصل بينهما (صورة)
18/09/2025 04:42:25
18/09/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
Lebanon 24
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
18/09/2025 04:42:25
18/09/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حصر السلاح".. تعاون بين "القوات" و "الإشتراكي"
Lebanon 24
بشأن "حصر السلاح".. تعاون بين "القوات" و "الإشتراكي"
18/09/2025 04:42:25
18/09/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
وزارة الطاقة
الرئيس عون
اللبنانية
رئيس عون
تنورين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2025-09-17
17/09/2025 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إغتيالات" إسرائيل.. ماذا أعلنت صحيفة "جيروزاليم بوست"؟
Lebanon 24
عن "إغتيالات" إسرائيل.. ماذا أعلنت صحيفة "جيروزاليم بوست"؟
16:30 | 2025-09-17
17/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز "العزم" الثقافي وقطاع المرأة نظما أمسية إنشادية لمناسبة "المولد النبوي" في طرابلس
Lebanon 24
مركز "العزم" الثقافي وقطاع المرأة نظما أمسية إنشادية لمناسبة "المولد النبوي" في طرابلس
16:14 | 2025-09-17
17/09/2025 04:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا جديد ورقة الـ100 دولار القديمة في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا جديد ورقة الـ100 دولار القديمة في لبنان
16:00 | 2025-09-17
17/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
Lebanon 24
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
15:56 | 2025-09-17
17/09/2025 03:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-09-17
مقدمات النشرات المسائيّة
16:30 | 2025-09-17
عن "إغتيالات" إسرائيل.. ماذا أعلنت صحيفة "جيروزاليم بوست"؟
16:14 | 2025-09-17
مركز "العزم" الثقافي وقطاع المرأة نظما أمسية إنشادية لمناسبة "المولد النبوي" في طرابلس
16:00 | 2025-09-17
بالفيديو.. هذا جديد ورقة الـ100 دولار القديمة في لبنان
15:56 | 2025-09-17
سقوط جرحى.. إشكال كبير داخل مطعم في طبرجا
15:37 | 2025-09-17
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24