Advertisement

لبنان

فيديو مروّع من لبنان.. سيدة تعذب طفلاً رضيعاً!

Lebanon 24
17-09-2025 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1418302-638937450149431486.PNG
Doc-P-1418302-638937450149431486.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة تقوم بتعذيب طفل صغير داخل أحد المنازل في منطقة قبرشمون.
 
Advertisement
 
الفيديو انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد علق على الحادثة الأب مجدي علاوي الذي أعرب عن غضبه الشديد إزاء المشهد المروّع الذي تضمنه الفيديو.
 
 
المعلومات تقول إن السيدة الظاهرة في الفيديو، جرى توقيفها من قبل القوى الأمنية للتحقيق.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مسلسل "الموت" تابع.. حادث سير مروع يخطف حياة طفلة رضيعة في الزهراني
lebanon 24
18/09/2025 04:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروع.. قطار يصدم طفلًا ويودي بحياته
lebanon 24
18/09/2025 04:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد مؤلم من غزة.. مسيّرة تقصف طفلا وسيدة يبحثان عن الطعام (فيديو)
lebanon 24
18/09/2025 04:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو مروّع لانقلاب شاحنة في لبنان.. شاهدوه!
lebanon 24
18/09/2025 04:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة قبر

lebanon

الظاهر

علاوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-17
16:30 | 2025-09-17
16:14 | 2025-09-17
16:00 | 2025-09-17
15:56 | 2025-09-17
15:37 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24