فيديو مروّع من لبنان.. سيدة تعذب طفلاً رضيعاً!

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة تقوم بتعذيب طفل صغير داخل أحد المنازل في منطقة قبرشمون.

Advertisement

الفيديو انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد علق على الحادثة الأب الذي أعرب عن غضبه الشديد إزاء المشهد المروّع الذي تضمنه الفيديو.