Advertisement

لبنان

تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!

Lebanon 24
17-09-2025 | 15:37
A-
A+
Doc-P-1418304-638937456173434646.jpg
Doc-P-1418304-638937456173434646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت السفارة الأسترالية في لبنان تحذيراً إلى رعاياها بعدم التواجد في عددٍ من المناطق اللبنانية، وذلك بسبب "البيئة الأمنية غير المستقرة".
Advertisement
 

التحذير الذي صدر اليوم الأربعاء، حذر من مخاطر اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة ووجود مجموعات متطرفة، مشيراً إلى أنّ الغارات الجوية الإسرائيلية قد تحدث من دون سابق إنذار.
 

كذلك، قال التحذير إن "مطار بيروت الدولي قد يُغلق أبوابه من دون سابق إنذار"، متحدثاً عن إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية المحلية.
 

وحذرت السفارة الرعايا من الذهاب إلى الجنوب، بعلبك والهرمل، منطقة شرق الليطاني في البقاع، مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، جبل محسن وباب التبانة في طرابلس، منطقة الضاحية الجنوبية، المنطقة الواقعة على بعد 5 كم من الحدود بين سوريا ولبنان بسبب الاضطرابات المُحتملة والاشتباكات عبر الحدود، شرق طريق المطار.

مواضيع ذات صلة
رويترز عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: بولندا تغلق 4 مطارات بسبب نشاط عسكري غير مخطط له
lebanon 24
18/09/2025 04:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تحذير السفارة الاميركية مواطنيها من السفر الى لبنان؟
lebanon 24
18/09/2025 04:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تسمم جماعي يُغلق أبواب سلسلة مطاعم معروفة ويقودها للإفلاس
lebanon 24
18/09/2025 04:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية: نتنياهو لم يغلق الباب أمام صفقة جزئية
lebanon 24
18/09/2025 04:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

الإسرائيلية

مطار بيروت

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الغارات

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-17
16:30 | 2025-09-17
16:14 | 2025-09-17
16:00 | 2025-09-17
15:56 | 2025-09-17
15:30 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24