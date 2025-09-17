27
لبنان
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
17-09-2025
|
15:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت السفارة الأسترالية في
لبنان
تحذيراً إلى رعاياها بعدم التواجد في عددٍ من المناطق
اللبنانية
، وذلك بسبب "البيئة الأمنية غير المستقرة".
التحذير الذي صدر اليوم الأربعاء، حذر من مخاطر اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة ووجود مجموعات متطرفة، مشيراً إلى أنّ
الغارات
الجوية
الإسرائيلية
قد تحدث من دون سابق إنذار.
كذلك، قال التحذير إن "
مطار بيروت
الدولي قد يُغلق أبوابه من دون سابق إنذار"، متحدثاً عن إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية المحلية.
وحذرت السفارة الرعايا من الذهاب إلى الجنوب،
بعلبك
والهرمل، منطقة شرق الليطاني في
البقاع
، مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين
، جبل محسن وباب التبانة في
طرابلس
، منطقة الضاحية الجنوبية، المنطقة الواقعة على بعد 5 كم من الحدود بين
سوريا
ولبنان بسبب الاضطرابات المُحتملة والاشتباكات عبر الحدود، شرق طريق
المطار
.
