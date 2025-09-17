تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!

أصدرت السفارة الأسترالية في تحذيراً إلى رعاياها بعدم التواجد في عددٍ من المناطق ، وذلك بسبب "البيئة الأمنية غير المستقرة".

التحذير الذي صدر اليوم الأربعاء، حذر من مخاطر اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة ووجود مجموعات متطرفة، مشيراً إلى أنّ الجوية قد تحدث من دون سابق إنذار.



كذلك، قال التحذير إن " الدولي قد يُغلق أبوابه من دون سابق إنذار"، متحدثاً عن إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية المحلية.