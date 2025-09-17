Advertisement

لبنان

مركز "العزم" الثقافي وقطاع المرأة نظما أمسية إنشادية لمناسبة "المولد النبوي" في طرابلس

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:14
Doc-P-1418314-638937479320240217.png
Doc-P-1418314-638937479320240217.png photos 0
نظم مركز "العزم" الثقافي، وقطاع المرأة في "تيار العزم" لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أمسية انشادية احيتها فرقة "صدى العشاق" بقيادة ناصر مسعد وذلك على مسرح مركز "العزم الثقافي" في طرابلس.
بداية، رحبت المربية عائشة بزال باسم "بيت الفن" وقطاع المرأة بالحاضرين وقالت: "يسرّنا ويشرفنا أن نرحب بكم في هذه الأمسية الإيمانية الطيبة، أمسيةٍ نُعطّر فيها الأرواح بذكر الحبيب المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، ونحيي فيها القلوب بالأنشاد المحمدي، في ذكرى مولده الشريف، خير من وطئت قدمه الثرى، ومَن أخرج الله به البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان".
 


واضافت: "في  هذه الليلة المباركة، نُجدّد المحبة، ونعبر عن شوقنا وارتباطنا بسيدنا رسول الله، من خلال كلماتٍ وإنشادٍ يلامس الوجدان، ويُحيي فينا المعاني النبوية العظيمة".
 


وختمت:" أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، ومرحباً بكل قلبٍ نابضٍ بحب رسول الله، وكل لسانٍ مترنمٍ بذكره، وكل نفسٍ تتوق إلى لقائه".
 


صيداوي
 


ثم كانت كلمة للشيخ عبد الهادي صيداوي قال فيها: "إن المولد النبوي الشريف فرصة عظيمة لنعيد فيها النظر في علاقتنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولنتأمل في سيرته العطرة وصفاته الحميدة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وقد جاء لينشر السلام والمحبة بين الناس. فلنحيي سنته، ولنتبع هداه، ولنكن خير أمة أخرجت للناس". 
 


بعد ذلك، أنشدت فرقة "صدى العشاق" عددا من  القصائد من وحي المناسبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
