مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة الـ "أن بي أن"

قابل العدو القمة العربية الإسلامية وبيانها بإجتياح بري لمدينة غزة دخل يومه الثاني مع سلسلة غارات متلاحقة هي الاعنف منذ بدء العدوان ومجازر متنقلة لم تفلح في إقناع مئات الاف الفلسطينيين من مغادرة مناطقهم التي تعرضت لقصف وحشي وتدمير منهجي.



وفي الوقت الذي يدفع جيش الاحتلال بتعزيزاته لاستكمال خطته في السيطرة على مدينة غزة جاء تحذير رئيس شعبة القوة البشرية في الجيش الاسرائيلي بوجود عجز عملياتي يصل الى 12 الف جندي ليطرح تساؤلات حول امكانية تحقيق الاهداف التي وضعها بنيامين نتياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس.



وفي خطوة غير مسبوقة أعلن الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على اسرائيل تدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم وتشمل تعليق بعض البنود في اتفاقيات التجارة إضافة الى عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الذين يمارسون العنف.



في وبعد المواقف واللقاءات المرتبطة بمشاركة رئيس الجمهورية جوزف عون في قمة الدوحة وعلى هامشها يتوجه عون إلى نيويورك السبت المقبل للمشاركة في الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان فيها وعقد عدد من اللقاءات التي من الممكن أن تتضمن إجتماعا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وضمن نشاطه اليومي أشار عون إلى أن لبنان عاد إلى الخريطة العالمية ويوجّه رسالة للخارج بأنّه بلد آمن فيما المؤشرات الاقتصادية مشجّعة وقد تميّز فصل الصيف بنجاح على مختلف المستويات.



وسط ذلك أنهى في جلسته اليوم النقاش بالمواد القانونية لمشروع موازنة 2026 وبدأ بموازنات الوزارات على ان يستكمل البحث غدا عند الساعة الثالثة.



وتعليقا على موضوع الموازنة قال وزير المال ياسين جابر أنه من المفترض الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء بعد 10 أيام وهي تتضمّن إصلاحا عكس ما يتناوله البعض.



هذا وأطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة متلفزة موجهه إلى جرحى البايجر وقال: أنتم ‏أعظم مقاومة، وهي حجة على ‏العلماء على مستوى العالم وأضاف أنتم الأعلون ‏واعلموا أن ‏ ستسقط، لأنها احتلال وظلم وإجرام ‏وعدوان، ولأن المقاومين يواجهونها حتى التحرير على ‏طريق ‏إحدى الحسنيين، وهذا ربح دائم.



في الجنوب حيث يواصل العدو الإسرائيلي إعتداءته توغلت قوة فجرا الى منطقة الرندة في أطراف بلدة عيتا الشعب وأقدمت على تفجير منزل غير مأهول كما ألقت محلقة قنابل عدة بالقرب من أحد المنازل المأهولة.



مقدمة الـ "أم تي في"



الحرب في غزة وعليها مستمرة.



أفيخاي أدرعي أعلن أن العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة بدأت، لانهاء حماس في معقلها. ولكنّ ما يحصل على الارض يؤشر إلى أن الأمر أبعد من القضاء على حماس.



فالآلة العسكرية الاسرائيلية ستواصل الحرب تحقيقا لهدفين: تهجير الغزاويين، وهدم كل القطاع لمنع عودة ابناء القطاع اليه.



ولا شيء يؤكد ان الامر سيقتصر على القطاع ولن يشمل الضفة الغربية، باعتبار ان المسؤولين في اسرائيل يعتبرون ان الوقت مؤات جدا لتحقيق حلمهم بضم الضفة وغزة والتخلص نهائيا من الخطر الديمغرافي للفلسطينيين.



لبنانيا، قانون الانتخاب الى الواجهة من جديد، في ظل تقاذف المسؤولية بين مجلسي الوزراء والنواب. بالتوازي، اجتمعت الحكومة بعد الظهر لاستكمال دراسة الموازنة. في الاثناء، الذكرى الاولى لتفجير اجهزة البيجر لم تمرمن دون تفجير من نوع آخر.



مقدمة "المنار"



تعافينا... والجرح تكفل به الصبر، والبصيرة تعين البصر وتنير الطريق، والاصبع ما فارق زناد الوعي، واليد ما تركت راية الحق، والنصر باذن الله قريب.



تعافينا رغم عام الجراح العظيمة، وجرائم العدو الكبيرة، واحقاد البعض الدفينة..



تعافينا وسنعافي الوطن – ليس من جريمة البيجر فحسب، وانما من كل الجرائم التي ترتكب بحقه وحق اهله وكل امتنا الجريحة.



عام على اخطر واغرب جرائم الحرب في تاريخ العالم التي استخدم فيها الصهيوني العقل الشيطاني لضرب ارادة المقاومة واهلها.



جريمة ادانتها الامم المتحدة لفظاعتها، ولم تدن الدولة من اوجاع اهلها، ولم تحملها سيفا دبلوماسيا مصلتا على رقبة العدو لتدفيعه الثمن ولو سياسيا وقانونيا.



تعافينا من جريمة تمنى من خلالها العدو ان يصيب فينا ارادة الحياة، وتعالينا على جراح اراد ان يضيفها البعض الى اجرام العدو، فكنا بفضل المضحين من رواد البصيرة ومفتاح الأمل وعشق الحياة الأبدية – كما وصفهم الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم – اصلب واقوى، فباتوا النور الذي نرى من خلاله سلامة الطريق، والحياة التي تعطي النبض الحقيقي للاستمرار.



وكما أكد سماحته لجرحى البيجر – جرحى تلبية النداء – فإن “إسرائيل” هذه ستسقط لأنها احتلال وظلم وإجرام وعدوان، ولأن المقاومين باقون يواجهون حتى التحرير.



هو عام من التضحية والعطاء باسم الوطن وعلى درب المواساة مع الشعب الفلسطيني الذي تخاض ضده حرب ابادة صهيونية اميركية مستمرة، تتفاقم فظاعتها كل يوم مع حملة جيش الاحتلال لاستباحة مدينة غزة المجوع اهلها والمحاصرون والمقتلون امام مراكز المساعدات، فيما سواعد الامة تختبئ خلف ألسنة زعمائها وبيانات قممها الغزيرة الاستنكار.



عام على الجرح الذي حمله سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله قربانا على طريق الحق – قبل رحيله، وسيبرئه الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع اخوانه المجاهدين واهل المقاومة الصابرين بجرحاهم وعوائل شهدائهم وارادة حياتهم التي لن تنكسر.

مقدمة الـ "أو تي في"



عام مضى على جريمة تفجير “البايجرز “التي اقترفتها اسرائيل، والتي تلتها جريمة تفجير اجهزة الاتصال اللاسلكية في ايدي حامليها، لينطلق في الثالث والعشرين من ايلول 2024 الهجوم الاسرائيلي الواسع ضد لبنان، بعد سنة تقريبا على حرب الاسناد.



حرب يصف كثيرون الانخراط فيها بالخطأ الاستراتيجي الذي ادى الى عدد ضخم من الجرحى والشهداء، على رأسهم السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.



حرب فشلت في انقاذ غزة، او حتى الضغط على اسرائيل، التي استعرضت تفوقها العسكري التكنولوجي القاتل امام دول العالم الداعمة او الصامتة، او حتى الرافضة لكن المتفرجة، الحريصة بطبيعة الحال على مصالحها القومية اكثر من مصلحة لبنان واللبنانيين.



حرب عاد بنتيجتها الاحتلال الاسرائيلي الى لبنان بعد ربع قرن على التحرير، ليعود معها الكلام على منطقة عازلة في الجنوب، حيث كشف النائب حسن فضل الله اليوم أن جيش الاحتلال الاسرائيلي بات يحتل ما مساحته مئة كلم مربع من الأراضي اللبنانية على طول الحدود الجنوبية، ويقيم منطقة عازلة يمنع فيها أي شكل من أشكال الحياة.

حرب لم يتوقف بعدها انتهاك السيادة ولا عمليات الاغتيال المتنقلة بين المناطق، عدا الدمار المهول في مختلف البلدات والقرى، حيث باتت اعادة الاعمار عنوانا للابتزاز،



وجزءا من الضغط الاقليمي والدولي على لبنان.

حرب افضت الى اتفاق يقضي بوقف الاعمال العدائية، واطلاق مسار حصر السلاح وفق القرار 1701 بعد ملء الفراغ السياسي على المستويين الرئاسي والحكومي، من دون اي نجاح يذكر.



وأما فراغ الانجازات على مختلف المستويات فيتسع ولا يضيق، حيث الفشل حليف السلطة في مسألة السلاح، كما في قضية الاصلاح واموال المودعين، علما ان موازنة العام 2026 حضرت اليوم على طاولة مجلس الوزراء في السراي، التي حاصرها صباحا العسكريون المتقاعدون.



مقدمة الـ "أل بي سي"



سنة على اعادة رسم المنطقة. هذا هو عنوان الذكرى السنوية الاولى لعملية البايجرز التي استهدفت حزب الله.



حينذاك، كان الحزب ومعه لبنان تحت صدمة الضربة.



وأما اليوم، الصورة اتضحت.



فعملية البايجرز ليست مجرد مؤشر على الحرب الكبرى بين إسرائيل وحزب الله.



انها بداية مرحلة تنفيذ استراتيجية اسرائيل لخلخلة ايران وحلفائها، وحزب الله القوي، في قلب هذه الاستراتيجية.



تتالت الضربات عليه، حتى اسقطت امينه العام السيد حسن نصر الله شهيدا، ومهدت الطريق للحظة المفصلية:



لحظة سقوط نظام بشار الاسد، وما شكلته من زلزال استراتيجي اعاد رسم موازين القوى في المنطقة، فأضعف ايران التي استهدفت بدورها، وجعل اسرائيل "القوة التي لا تقهر" بتوصيف مسؤوليها.



اليوم، وبعد سنة على عملية البايجزر، رسم الشرق الاوسط متواصل.



اسرائيل مدعومة من واشنطن، ترفض اقامة دولة فلسطينية، وتفضل عقد اتفاقيات امنية بالمفرق مع الدول، على حدودها، بدل توقيع اتفاقيات سلام.



تواجهها الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ومعها فرنسا وبعض الدول الاوروبية، وهي تتمسك بحل الدولتين الذي سيعلن من على منبر مؤتمر خاص، يعقد في الثاني والعشرين من ايلول في نيويورك، فيفتح مسارا سياسيا طويلا قد يؤدي الى تسوية سياسية شاملة.



على هذا المسار، يقف لبنان، وهو مجددا في قلب المعادلة هذه المرة، عبر قرار حصر السلاح في يد الدولة.



ينتظر وصول مورغان اورتاغوس التي ستشارك في اجتماع الميكانيزم الاحد في الناقورة، كذلك ينتظر وصول السفير الجديد ميشال عيسى، وهو حاز منذ بعض الوقت موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي على تعيينه، ويبقى امامه موافقة المجلس بحد ذاته، وهي مفترضة في خلال اسبوعين او ثلاثة.



مقدمة "الجديد"



حال الوطن من حال الوطن. عسكر يقرأ طالع مستقبله بماضي الرفاق على أعمدة الدخان المرتفعة من الإطارات المشتعلة احتجاجا يغلقون الطرقات يصرخون خلف أسوار القصور والمقار طلبا للانصاف فتأتيهم "الإعانة" من جيوبهم إلى جيوبهم بفرض الضرائب على عامة الناس فيما المجالات مفتوحة أمام الدولة لتأمين الزيادات على الرواتب باستيفاء الغرامات من الاعتداءات على الأملاك البحرية ومن إقفال مزاريب الهدر في المؤسسات.



ومن تخمة الموظفين المحسوبين على مراجعهم الحزبية والسياسية هو حراك لمحاربين قدامى في أول أيام شهر الغضب كان إنذارا وعرضا على مشارف سرايا اجتمعت حكومتها لمناقشة موازنة العام المقبل فهل فهمت السلطة لغة العسكر؟



حدث اليوم على طرقات لبنان أن احتجز المواطنون في سياراتهم لساعات بحراك مطلبي وفي مثل هذا اليوم حدثت مجزرة البايجرز ومعها استعاد اللبنانيون لحظات الرعب التي عاشوها إلى أن استوعبوا الصدمة كورق أيلول الأصفر تساقطوا حينها على الطرق.



وفي البيوت والمستشفيات في أبشع جريمة ضد الإنسانية ترتكب بكبسة زر قصمت الظهير المقاوم لحزب الله وشكلت الخرق الأمني الأول ضمن سلسلة الضربات اللاحقة التي تلقاها الحزب وانتهت باغتيال الأمينين العامين.



الجريمة بقيت بلا عقاب والحزب لم يجر مكاشفة صريحة لما حدث في حرب تكنولوجية استهدفت خيرة شبابه لكنها أصابت كل لبناني ينتمي للانسانية قبل الزواريب السياسية والطائفية.



على التقويم الزمني حدثت مجزرة البايجر غداة إحياء ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في السادس عشر من أيلول وبفارق عام أطلق النائب أسامة سعد موقفا وضع فيه الإصبع على الجرح عندما اعتبر ان إقصاء الجبهة عن دورها.



في استكمال معركة التحرير من مقاومة وطنية جامعة إلى مقاومة فئوية خطأ جسيما أدى إلى تطييف ومذهبة المقاومة ما دفع بوفد حزب الله إلى الانسحاب من المناسبة وهو انسحاب "غير تكتيكي" في وقت أحوج ما يكون فيه إلى عدم إحراق جسوره مع بيت صيداوي "ريس" في العمل المقاوم. في وقت يقع فيه لبنان والمنطقة تحت تأثير اعتداءات إسرائيل التي تترجم سياستها التدميرية والتهجيرية في غزة حيث تستمر العملية العسكرية لاحتلال المدينة والتي جاءت كرد "سافر" على قمة الدوحة لتغطي جريمة العدوان على قطر بجريمة أشد فتكا في غزة ولتضع خطة تهجير أهل القطاع موضع التنفيذ ضمن مخطط أوسع يشمل دول الطوق وما بعدها ومن هنا يمكن قراءة ما بين سطور زيارة على لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى المملكة العربية السعودية ومنها إلى قطر ضمن جولة في دول المنطقة شملت سابقا بغداد وبيروت.