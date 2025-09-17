لبنان يترقب المفاوضات السورية – الإسرائيلية

Advertisement

كتب صلاح سلام في" اللواء": يترقَّب بإهتمام بالغ الاجتماع المتوقَّع في لندن بين السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وسط حديث عن إمكان التوصل إلى تفاهمات أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب. ورغم أن الاجتماع يعكس اهتماماً دولياً بإعادة فتح قنوات الحوار في المنطقة، إلا أن الهواجس تتضاعف، إذ أن أي اتفاق يحدد معالم الأمن على – لا بد أن يترك بصماته على الداخل اللبناني.فلبنان الذي شكّل لعقود ساحة تماس إقليمي، يخشى أن يتحول مجدداً إلى «صندوق بريد» لتبادل الرسائل والضغوط. فإذا ما نجحت المفاوضات في تثبيت تفاهم أمني يضمن هدوء ، فإن إسرائيل ستعتبر أن أي تصعيد أو نشاط مقاوم يجب أن يُكبَح على الساحة اللبنانية، الأمر الذي يضع في قلب المعادلة ويعيد إلى الواجهة الداخلي حول السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.إلى ذلك، ثمة من يخشى أن تسعى إلى مقايضة أمنها في الجولان بضمانات تتعلق بالحدود اللبنانية الجنوبية، وربما بترتيبات تخص الوجود السوري على الحدود اللبنانية. وهذا ما يثير المخاوف من صفقات على حساب السيادة اللبنانية، بحيث يصبح لبنان ورقة تفاوضية إضافية بين دمشق وتل أبيب، فيما اللبنانيون غارقون في نقاشاتهم البيزنطية حول تعديلات قانون الإنتخاب والأزمات المالية المتراكمة، ومحاولات الحكومة بسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية.