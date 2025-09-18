28
لبنان
استشهدا داخل رحم والدتهما قبل موعد ولادتهما بأسبوع جراء الغارة الإسرائيلية على النبطية (صورة)
18-09-2025
انتشرت صورة للطفلين التوأم اللذين استشهدا في بطن والدتهما الحامل جراء الغارة
الإسرائيلية
قبل يومين على حي كسار زعتر في
النبطية
.
وأفيد ان موعد ولادة التوأم كان الاسبوع المقبل.
