لبنان

استشهدا داخل رحم والدتهما قبل موعد ولادتهما بأسبوع جراء الغارة الإسرائيلية على النبطية (صورة)

Lebanon 24
18-09-2025 | 00:00
انتشرت صورة للطفلين التوأم اللذين استشهدا في بطن والدتهما الحامل جراء الغارة الإسرائيلية قبل يومين على حي كسار زعتر في النبطية.
وأفيد ان موعد ولادة التوأم كان الاسبوع المقبل. 

