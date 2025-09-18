تحرك عين المريسة: اليسار الى جانب "حزب الله"

Advertisement

شهدت تحركًا لافتًا نظمه ناشطون وصحافيون إحياءً لذكرى "تفجيرات البيجرز"، حيث أظهر هذا التحرك التفافًا غير مسبوق حول " " من قبل شبان يساريين وعدد من الناشطين في .هذه المشاركة اعتُبرت ظاهرة تستحق التوقف عندها، خصوصًا أن هؤلاء الشباب كانوا خلال السنوات الماضية على خصومة واضحة مع "الحزب"، وتحديدًا بعد أحداث "ثورة 17 تشرين".ووفق مصادر مطلعة فان حضور هؤلاء في تحرك" الحزب" يعكس تبدلًا في المزاج السياسي والفكري، ويفتح الباب أمام نقاش أوسع حول طبيعة التحالفات والاصطفافات الجديدة التي قد تتشكل في المرحلة المقبلة.