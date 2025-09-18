Advertisement

لبنان

تحرك عين المريسة: اليسار الى جانب "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-09-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1418405-638937803734820683.jpg
Doc-P-1418405-638937803734820683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت بيروت تحركًا لافتًا نظمه ناشطون وصحافيون إحياءً لذكرى "تفجيرات البيجرز"، حيث أظهر هذا التحرك التفافًا غير مسبوق حول " حزب الله" من قبل شبان يساريين وعدد من الناشطين في المجتمع المدني.
Advertisement
هذه المشاركة اعتُبرت ظاهرة تستحق التوقف عندها، خصوصًا أن هؤلاء الشباب كانوا خلال السنوات الماضية على خصومة واضحة مع "الحزب"، وتحديدًا بعد أحداث "ثورة 17 تشرين".
ووفق مصادر مطلعة فان حضور هؤلاء في تحرك" الحزب" يعكس تبدلًا في المزاج السياسي والفكري، ويفتح الباب أمام نقاش أوسع حول طبيعة التحالفات والاصطفافات الجديدة التي قد تتشكل في المرحلة المقبلة.






المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المخيمات الفلسطينية تترقب مصير سلاح "حزب الله" والتركيز على "عين الحلوة"
lebanon 24
18/09/2025 12:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي لـ"رويترز": تحرّك مجلس الوزراء بشأن خطّة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
lebanon 24
18/09/2025 12:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدف التالي: فك ارتباط "حزب الله" بـ"حركة أمل"
lebanon 24
18/09/2025 12:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل جلسة الحكومة.. تحرك لـ"مناصري حزب الله" في صور
lebanon 24
18/09/2025 12:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المجتمع المدني

عين المريسة

حزب الله

بيروت

المري

اليسا

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-18
05:45 | 2025-09-18
05:39 | 2025-09-18
05:37 | 2025-09-18
05:34 | 2025-09-18
05:29 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24