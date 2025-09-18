Advertisement

لبنان

إخماد حريق اندلع داخل منزل في طرابلس

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:29
تمكّنت فرق الدفاع المدني فجر اليوم الخميس من إخماد حريق اندلع في منزل علوي عائد للمواطن "ب.ط" في محلة سوق النحاسين – طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
واقتصرت الأضرار على الماديات فقط، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
 
