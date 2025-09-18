إخماد حريق اندلع داخل منزل في طرابلس

Advertisement

تمكّنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في منزل عائد للمواطن "ب.ط" في محلة سوق النحاسين – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".واقتصرت الأضرار على الماديات فقط، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.