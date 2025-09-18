Advertisement

لبنان

الرئيس عون لثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج: لبنان عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب

Lebanon 24
18-09-2025 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1418459-638937889532173148.jpg
Doc-P-1418459-638937889532173148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفير ماليزيا  Azri Mat Yacob، في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. وتمنّى الرئيس عون له التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة.
Advertisement

كما استقبل الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، بعد تسلّمه مهامه، وزوّده بتوجيهاته لانطلاقة عمله.

وتوجه الرئيس عون خلال استقباله ثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بمراكز عملهم، بالقول: "‏لبنان عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب، ومن واجبكم أن تكونوا رسلاً للبنان الدولة الواحدة الموحَّدة، الحاضنة لجميع مكونات المجتمع اللبناني بلا أي تمييز طائفي أو حزبي. ضعوا مصلحة وطنكم فوق كل اعتبار".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون زوّد السفير اللبناني المعتمد لدى فرنسا ربيع الشاعر بتوجيهاته قبيل انتقاله إلى باريس لمباشرة مهامه
lebanon 24
18/09/2025 12:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أمام وفد من طلاب المؤسسة المارونية للانتشار: أنتم سفراء لبنان في الخارج واللبناني دائمًا سندٌ لأخيه اللبناني
lebanon 24
18/09/2025 12:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الثقة العربية والدولية بدأت تعود الى لبنان
lebanon 24
18/09/2025 12:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا: تحدثنا في الدور الذي تقوم به مصر عربياً واقليمياً في مسعى لدعم جهود الرئيس عون في استقرار لبنان
lebanon 24
18/09/2025 12:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع اللبناني

العماد جوزاف عون

وزارة الخارجية

الأمين العام

لبنان الدولة

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-18
05:57 | 2025-09-18
05:45 | 2025-09-18
05:39 | 2025-09-18
05:37 | 2025-09-18
05:34 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24