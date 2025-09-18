الرئيس عون لثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج: لبنان عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية سفير ماليزيا Azri Mat Yacob، في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. وتمنّى له التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة.كما استقبل الجديد لوزارة الخارجية السفير عبد الستار ، بعد تسلّمه مهامه، وزوّده بتوجيهاته لانطلاقة عمله.وتوجه الرئيس عون خلال استقباله ثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بمراكز عملهم، بالقول: "‏ عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب، ومن واجبكم أن تكونوا رسلاً للبنان الدولة الواحدة الموحَّدة، الحاضنة لجميع مكونات بلا أي تمييز طائفي أو حزبي. ضعوا مصلحة وطنكم فوق كل اعتبار".