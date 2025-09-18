30
لبنان
الرئيس عون لثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج: لبنان عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب
Lebanon 24
18-09-2025
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
سفير ماليزيا Azri Mat Yacob، في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. وتمنّى
الرئيس عون
له التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة.
كما استقبل
الأمين العام
الجديد لوزارة الخارجية السفير عبد الستار
عيسى
، بعد تسلّمه مهامه، وزوّده بتوجيهاته لانطلاقة عمله.
وتوجه الرئيس عون خلال استقباله ثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بمراكز عملهم، بالقول: "
لبنان
عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب، ومن واجبكم أن تكونوا رسلاً للبنان الدولة الواحدة الموحَّدة، الحاضنة لجميع مكونات
المجتمع اللبناني
بلا أي تمييز طائفي أو حزبي. ضعوا مصلحة وطنكم فوق كل اعتبار".
المجتمع اللبناني
العماد جوزاف عون
وزارة الخارجية
الأمين العام
لبنان الدولة
الرئيس عون
جوزاف عون
الجمهوري
تابع
