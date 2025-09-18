الحجار والبخاري.. ​مكافحة المخدرات أولوية وطنية

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد في مكتبه اليوم سفير لدى وليد بخاري، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وسبل التعاون بين الجانبين.وخلال اللقاء، أعرب السفير بخاري عن تقديره للجهود التي تبذلها في مكافحة تهريب المخدرات، خصوصًا تلك التي تستهدف .، شدد الوزير الحجار على أن "مكافحة المخدرات تُعدّ أولوية وطنية لحماية أمن المجتمع اللبناني والعربي معًا"، مشيدًا بالتعاون القائم بين اللبنانية ونظيراتها في المملكة في هذا المجال.