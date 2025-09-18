Advertisement

لبنان

الحجار والبخاري.. ​مكافحة المخدرات أولوية وطنية

Lebanon 24
18-09-2025 | 05:45
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وسبل التعاون بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أعرب السفير بخاري عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية اللبنانية في مكافحة تهريب المخدرات، خصوصًا تلك التي تستهدف المملكة.

من جهته، شدد الوزير الحجار على أن "مكافحة المخدرات تُعدّ أولوية وطنية لحماية أمن المجتمع اللبناني والعربي معًا"، مشيدًا بالتعاون القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها في المملكة في هذا المجال.
