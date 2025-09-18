Advertisement

لبنان

الحريري: متمسكون بتنفيذ القرار 1701 كاملًا

Lebanon 24
18-09-2025 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1418507-638937970545540843.png
Doc-P-1418507-638937970545540843.png photos 0
بعد ارسال موفد له إلى موسكو للقاء نائب وزير الخارجية الروسي، افاد المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري بان "نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فرشينين استقبل في مكتبه بمقر الوزارة في موسكو، المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري إلى روسيا جورج شعبان".
وخلال اللقاء، نقل شعبان إلى المسؤول الروسي موقف الرئيس الحريري من التطورات في المنطقة ولا سيما في لبنان، مؤكداً التمسّك بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 بجميع مندرجاته، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية التي تملك وحدها قرار الحرب والسلم".
وزير الخارجية الروسي

نائب وزير الخارجية

الدولة اللبنانية

المبعوث الخاص

وزير الخارجية

اللبنانية

الحريري

