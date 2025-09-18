الحريري: متمسكون بتنفيذ القرار 1701 كاملًا

بعد ارسال موفد له إلى للقاء نائب ، افاد المكتب الاعلامي للرئيس بان " الروسية، فرشينين استقبل في مكتبه بمقر الوزارة في موسكو، للرئيس سعد إلى شعبان".

وخلال اللقاء، نقل شعبان إلى المسؤول الروسي موقف الرئيس الحريري من التطورات في المنطقة ولا سيما في ، مؤكداً التمسّك بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 بجميع مندرجاته، بما في ذلك انسحاب من الاراضي ووقف الاعتداءات، والتشديد على حصرية السلاح بيد التي تملك وحدها قرار الحرب والسلم".