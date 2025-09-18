Advertisement

لبنان

لقاء علمائي ووطني لإحياء ذكرى نصر الله وصفي الدين

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1418539-638938008313107737.png
Doc-P-1418539-638938008313107737.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في الحازمية ظهر اليوم، وفدًا من اللجنة التحضيرية لإحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. ضمّ الوفد كلًا من: الشيخ ناجي حمادة، الشيخ ماهر مزهر، الشيخ علي توبة والشيخ حسين غبريس، حيث أطلع الوفد سماحته على تفاصيل التحضيرات والفعاليات المقررة للمناسبة، كما وجّهوا له دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الذي سيقام لهذه الغاية.
Advertisement

وبعد اللقاء، أدلى الشيخ ماهر مزهر بتصريح قال فيه: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، باسم اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المقدّس السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. وقد سلّمنا سماحته دعوة لحضور لقاء علمائي جامع ووطني سيُعقد في الثاني من تشرين الأول المقبل، على أن يُحدد مكانه لاحقًا إن شاء الله. هذا اللقاء سيكون جامعًا لمختلف المكونات، تحت عنوان أنّ سماحة السيد المقدّس هو لكل لبنان، بل لكل المستضعفين في العالم. وسيضم اللقاء علماء من السنة والشيعة والدروز، إلى جانب إخوتنا المسيحيين والعلويين، للتأكيد على أنّ الشهيدين كانا يتحدثان باسم لبنان في الداخل والخارج، وأنّ المقاومة باقية وسلاحها باقٍ بإذن الله. كما أنّ الاختلاف في لبنان لا يُفسد للود قضية، بل ينطلق من الوحدة الإسلامية وصولًا للوحدة الوطنية، التي ستكون بإذن الله طريقًا لتحرير القدس وكل الأراضي المحتلة من العدو الإسرائيلي والأمريكي ومن معهم".

من جهته، صرّح الشيخ ناجي حمادة قائلًا: "تشرّفنا اليوم بلقاء صاحب السماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ودعوناه رسميًا للمشاركة في المؤتمر الخاص الذي سيُعقد إحياءً للذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمينين العامين لحزب الله، سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين. هذا المؤتمر سيجمع مختلف رؤساء الطوائف الروحية والدينية في لبنان، ليعكس أفكار ورؤى السيدين الشهيدين رضوان الله عليهما، واللذين عملا من أجل لبنان كل لبنان، ومن أجل قيم الوطن والإنسانية والعزة والكرامة. إنه ملتقى يوحد كل اللبنانيين ويجمع كل الطوائف باتجاه الوحدة الوطنية، التي تجلّت في مسيرة الشهيدين".
 
مواضيع ذات صلة
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
18/09/2025 16:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في ذكرى استشهاد الجميل: المبادئ التي ضحى من اجلها باتت ثوابت وطنية
lebanon 24
18/09/2025 16:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة
lebanon 24
18/09/2025 16:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم حداد وطنيّ في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
18/09/2025 16:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

السيد حسن

علي الخطي

المسيحيين

نائب رئيس

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2025-09-18
09:18 | 2025-09-18
09:14 | 2025-09-18
09:12 | 2025-09-18
09:02 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24