لقاء علمائي ووطني لإحياء ذكرى نصر الله وصفي الدين

Advertisement

استقبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في الحازمية ظهر اليوم، وفدًا من اللجنة التحضيرية لإحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. ضمّ الوفد كلًا من: الشيخ ناجي حمادة، الشيخ ماهر مزهر، الشيخ علي توبة والشيخ حسين غبريس، حيث أطلع الوفد سماحته على تفاصيل التحضيرات والفعاليات المقررة للمناسبة، كما وجّهوا له دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الذي سيقام لهذه الغاية.وبعد اللقاء، أدلى الشيخ ماهر مزهر بتصريح قال فيه: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، باسم اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المقدّس نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. وقد سلّمنا سماحته دعوة لحضور لقاء علمائي جامع ووطني سيُعقد في الثاني من تشرين الأول المقبل، على أن يُحدد مكانه لاحقًا إن شاء الله. هذا اللقاء سيكون جامعًا لمختلف المكونات، تحت عنوان أنّ سماحة السيد المقدّس هو لكل ، بل لكل المستضعفين في العالم. وسيضم اللقاء علماء من السنة والشيعة والدروز، إلى جانب إخوتنا والعلويين، للتأكيد على أنّ الشهيدين كانا يتحدثان باسم لبنان في الداخل والخارج، وأنّ باقية وسلاحها باقٍ بإذن الله. كما أنّ الاختلاف في لبنان لا يُفسد للود قضية، بل ينطلق من الوحدة الإسلامية وصولًا للوحدة الوطنية، التي ستكون بإذن الله طريقًا لتحرير القدس وكل الأراضي المحتلة من العدو والأمريكي ومن معهم".، صرّح الشيخ ناجي حمادة قائلًا: "تشرّفنا اليوم بلقاء صاحب السماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ودعوناه رسميًا للمشاركة في المؤتمر الخاص الذي سيُعقد إحياءً للذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمينين العامين لحزب الله، سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين. هذا المؤتمر سيجمع مختلف رؤساء الطوائف الروحية والدينية في لبنان، ليعكس أفكار ورؤى السيدين الشهيدين رضوان الله عليهما، واللذين عملا من أجل لبنان كل لبنان، ومن أجل قيم الوطن والإنسانية والعزة والكرامة. إنه ملتقى يوحد كل اللبنانيين ويجمع كل الطوائف باتجاه الوحدة الوطنية، التي تجلّت في مسيرة الشهيدين".