30
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبدالله.. اقتراح قانون لتعديل صندوق تقاعد الأطباء
Lebanon 24
18-09-2025
|
07:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم عضو كتلة "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
بلال عبدالله
اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يقضي بتعديل البند الثاني من المادة الثانية من القانون الصادر في 29 كانون الأول 1954 (إنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابتي الأطباء في
بيروت
وطرابلس).
Advertisement
وجاء في نص الاقتراح:
- تعديل نسبة الأموال المخصصة لتقاعد الأطباء لتصبح 25% من أموال
الصندوق العام
في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى ما تقرره الجمعية العمومية من أموال إضافية.
- يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من أول السنة التي يصدر خلالها.
وأوضح عبدالله في الأسباب الموجبة أنّ "التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية منذ صدور القانون وضعت الأطباء في موقع صعب جداً لجهة تقاعدهم، بحيث أصبح دون الحد الأدنى بفارق كبير".
وأضاف: "من الضروري المحافظة على معيشة كريمة للطبيب الذي أعطى خلال مسيرته، لذلك نتقدم بالاقتراح آملين من
المجلس الكريم
مناقشته وإقراره سريعًا".
مواضيع ذات صلة
عبدالله قدم اقتراح قانون يتعلق بشروط الترخيص لفتح دور الحضانات
Lebanon 24
عبدالله قدم اقتراح قانون يتعلق بشروط الترخيص لفتح دور الحضانات
18/09/2025 16:23:58
18/09/2025 16:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله يقدّم اقتراح قانون لإنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات
Lebanon 24
عبدالله يقدّم اقتراح قانون لإنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات
18/09/2025 16:23:58
18/09/2025 16:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قعقور وسعد قدّما اقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي
Lebanon 24
قعقور وسعد قدّما اقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي
18/09/2025 16:23:58
18/09/2025 16:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله يتقدّم باقتراحي قانون يخصّان متعاقدي "الشؤون"
Lebanon 24
عبدالله يتقدّم باقتراحي قانون يخصّان متعاقدي "الشؤون"
18/09/2025 16:23:58
18/09/2025 16:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الكريم
الصندوق العام
الديمقراطي
بلال عبد
ديمقراطي
طرابلس
الكريم
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
Lebanon 24
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
09:20 | 2025-09-18
18/09/2025 09:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
Lebanon 24
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
09:18 | 2025-09-18
18/09/2025 09:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
Lebanon 24
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
09:14 | 2025-09-18
18/09/2025 09:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
09:12 | 2025-09-18
18/09/2025 09:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: قرار نهائي.. مهمة سورية لبنانية ضدّ العصابات
Lebanon 24
بالفيديو: قرار نهائي.. مهمة سورية لبنانية ضدّ العصابات
09:02 | 2025-09-18
18/09/2025 09:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:20 | 2025-09-18
السفارة السودانية في بيروت تعمّم إحاطة بشأن الأوضاع
09:18 | 2025-09-18
الوفاء للمقاومة: ترخيص ستارلينك مريب وغير شرعي
09:14 | 2025-09-18
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
09:12 | 2025-09-18
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
09:02 | 2025-09-18
بالفيديو: قرار نهائي.. مهمة سورية لبنانية ضدّ العصابات
09:00 | 2025-09-18
الانتخابات النيابية بدأت قبل أن تبدأ
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 16:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 16:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 16:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24