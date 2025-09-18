Advertisement

لبنان

عبدالله.. اقتراح قانون لتعديل صندوق تقاعد الأطباء

Lebanon 24
18-09-2025 | 07:12
قدّم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يقضي بتعديل البند الثاني من المادة الثانية من القانون الصادر في 29 كانون الأول 1954 (إنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس).
وجاء في نص الاقتراح:
- تعديل نسبة الأموال المخصصة لتقاعد الأطباء لتصبح 25% من أموال الصندوق العام في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى ما تقرره الجمعية العمومية من أموال إضافية.
- يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من أول السنة التي يصدر خلالها.

وأوضح عبدالله في الأسباب الموجبة أنّ "التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية منذ صدور القانون وضعت الأطباء في موقع صعب جداً لجهة تقاعدهم، بحيث أصبح دون الحد الأدنى بفارق كبير".
وأضاف: "من الضروري المحافظة على معيشة كريمة للطبيب الذي أعطى خلال مسيرته، لذلك نتقدم بالاقتراح آملين من المجلس الكريم مناقشته وإقراره سريعًا".
 
