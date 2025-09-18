عبدالله.. اقتراح قانون لتعديل صندوق تقاعد الأطباء

Advertisement

- تعديل نسبة الأموال المخصصة لتقاعد الأطباء لتصبح 25% من أموال في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى ما تقرره الجمعية العمومية من أموال إضافية.

- يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من أول السنة التي يصدر خلالها.

قدّم عضو كتلة "اللقاء " النائب اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يقضي بتعديل البند الثاني من المادة الثانية من القانون الصادر في 29 كانون الأول 1954 (إنشاء صندوق تقاعدي لدى نقابتي الأطباء في وطرابلس).وجاء في نص الاقتراح:وأوضح عبدالله في الأسباب الموجبة أنّ "التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية منذ صدور القانون وضعت الأطباء في موقع صعب جداً لجهة تقاعدهم، بحيث أصبح دون الحد الأدنى بفارق كبير".وأضاف: "من الضروري المحافظة على معيشة كريمة للطبيب الذي أعطى خلال مسيرته، لذلك نتقدم بالاقتراح آملين من مناقشته وإقراره سريعًا".