الرئيس عون: لبنان استعاد حضوره في الخارج بعد طول غياب

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون 8 سفراء لبنانيين معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بالسفارات المعينين فيها.وأكد عون أن " استعاد حضوره في الخارج بعد طول غياب وعاد الى خريطة الاهتمام الدولي، وهذا ما المسه دائما من خلال زياراتي للخارج واللقاءات التي اعقدها في لبنان مع رسميين وديبلوماسيين من دول العالم".وخاطب الرئيس عون السفراء الثمانية، في حضور لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى، قائلا: "امامكم مسؤوليات كبيرة ابرزها ان تكونوا رسلا للبنان الدولة الواحدة الموحدة التي تحتضن جميع مكونات المجتمع اللبناني من دون تمييز طائفي او مذهبي او حزبي، واعملوا لما فيه مصلحة بلدكم التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار".أضاف: "مرت ظروف قاسية على لبنان في خلال الأعوام الماضية، تعثر فيها عمل معظم البعثات الديبلوماسية في الخارج، وعانت من شغور امتد لسنوات، وعليكم اليوم، بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية وصدور التشكيلات الديبلوماسية، ان تعيدوا الى البعثات التي ترأسونها حضورها الفاعل في الدول المعتمدين فيها لتعزيز علاقات لبنان بها وتطويرها في المجالات كافة والاهتمام باللبنانيين وبالمتحدرين من اصل لبناني خصوصا في دول الانتشار".وشدد الرئيس عون على السفراء بان تكون السفارات اللبنانية في الخارج "المدخل الطبيعي لزيارات العمل التي تقوم بها شخصيات رسمية وغير رسمية للدول المعتمدين فيها، لان الأصول تقتضي ذلك، وأي تجاوز للسفراء اللبنانيين المعتمدين من أي جهة لبنانية، رسمية كانت او غير رسمية، غير مقبول، لا سيما بعدما استعادت الدولة اللبنانية حضورها في الخارج وفعلت كل بعثاتها الديبلوماسية".وشكر السفير عيسى الرئيس عون على "الثقة التي وضعها ومجلس الوزراء بالسفراء المعينين"، مؤكدا ان "سوف تعمل فريقا واحدا بين السفراء في الداخل وفي الخارج لتقدم افضل أداء لمصلحة لبنان".وتوالى السفراء على الكلام، مؤكدين انهم سيعملون على تعزيز العلاقات بين لبنان والدول المعتمدين فيها والحرص على تنفيذ التوجيهات المحددة.وكان الرئيس عون استقبل السفير عيسى لمناسبة تسلمه مهامه كأمين عام لوزارة الخارجية والمغتربين وزوده بتوجيهاته، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.ديبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون سفير ماليزيا داتو ازري بن يعقوب Dato Azri bin Yacob في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان وانتقاله الى موقع ديبلوماسي آخر.وشكر الرئيس عون السفير الماليزي على الجهود التي بذلها في خلال وجوده في لبنان "لتعزيز العلاقات اللبنانية - الماليزية وتطويرها في مجالات عدة"، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.سفير فرنساكذلك استقبل الرئيس عون سفير فرنسا هيرفيه ماغرو واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة، إضافة الى العلاقات الثنائية.وأوضح السفير ماغرو ان اللقاء "تناول أيضا موقف لبنان من المطروحة في اجتماعات في نيويورك الأسبوع المقبل".الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي للتايكوانادو جون هو سانغ Sang Ho Jeon يرافقه رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو حبيب ظريفة الذي عبر عن سروره بلقاء الرئيس عون، وبتقديمه بالشراكة مع منظمة GLOBAL LIFE SHARING دعما إنسانيا للبنان من خلال تسليم مساعدات طبية.وإذ تمنى سانغ للشعب اللبناني الازدهار، اعرب عن تطلعه الى مواصلة "بلدانا توطيد العلاقات الثنائية من خلال التعاون الإنساني والثقافي".وشكر الرئيس عون سانغ على مبادرته، واكد ان " كوريا كانت دائما الى جانب لبنان وقدمت الكثير من المساعدات في مختلف المجالات إضافة الى مشاركتها في القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والتضحيات التي قدمها افرادها في سبيل الاستقرار في الجنوب".ودعا الرئيس عون الى "التنسيق مع في ما خص شحنات المساعدات الطبية والصحية"، شاكرا إياه على "الشحنة المقبلة التي ستخصص للجيش اللبناني".والتقى الرئيس عون منتخب الأرز تحت الـ 23 سنة برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هامش حيدر، الذي شكر الرئيس عون على "رعايته الابوية للرياضة ولكرة القدم تحديدا"، مشيرا الى "الانتصار الذي حققه ابطال المنتخب وذلك لأول مرة وتأهلهم لنهائيات كأس آسيا التي ستجري في كانون الثاني المقبل في ".وقال: "نحن واياهم نحقق الإنجاز تلو الاخر ونقاتل باللحم الحي رغم افتقارنا الى البنية التحتية الرياضية والظروف المساعدة"، متمنيا على رئيس الجمهورية ايلاءه "رعاية خاصة للمنشآت الرياضية والتواصل مع الدول المانحة لتأهيل ملاعب التدريب".ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، وهنأه على انجاز المنتخب ورفعه اسم لبنان عاليا في الخارج، بعدما ارتبط اسمه في بعض الدول بالإرهاب والمخدرات والفساد، وقال: "ان مجرد مشاركة لبنان في نهائيات كأس آسيا هو فخر للبنان واللبنانيين".وثمن الرئيس عون دور الرياضة في المجتمعات، داعيا الشبيبة الى "الابتعاد عن الآفات على أنواعها، لا سيما منها المخدرات، والمحافظة على صحتكم".أضاف: "رغم الظروف الصعبة الا انكم بمحبتكم وتعلقكم بلبنان تتخطون كل الصعاب، والاهم بالنسبة لي وبمعزل عما تحققونه، هو حضور لبنان على الساحة الرياضية بفضلكم وبفضل مجهودكم، فالخسارة ليست خطأ بل تشكل حافزا لبذل المزيد في سبيل تحقيق الإنجازات المميزة لا سيما اذا ما قيست بالامكانيات".وختم رئيس الجمهورية متمنيا للوفد التوفيق، معربا عن ثقته بان " سيكون واعدا وزاهرا في ظل وجود هذا الجيل الذي يتطلع للافضل، وبان لبنان سيبقى المنارة رغم كل الظروف".