في سرايا صيدا.. التزام جزئي لموظفي الادارات العامة بالتوقف عن العمل

بناء على دعوة تجمع موظفي الادارة العامة، توقف الموظفون في جميع الادارات الرسمية في عن العمل اليوم.تعرضت موجة الموظفين لاستثناءات ادارية وتلبية احتياجات المواطنين الملحة، واقتصار التزام النفوس والمالية والتنظيم على انجاز الاعمال الداخلية، لتأخذ التعاونية والصحة منحى استقبال المعاملات الطارئة، فيما ادتا الصناعة ومحافظة الجنوب قسط التزامهما الكامل بدعوة التجمع.