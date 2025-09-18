Advertisement

لبنان

في سرايا صيدا.. التزام جزئي لموظفي الادارات العامة بالتوقف عن العمل

Lebanon 24
18-09-2025 | 07:52
Doc-P-1418564-638938042954017758.png
Doc-P-1418564-638938042954017758.png photos 0
بناء على دعوة تجمع موظفي الادارة العامة،  توقف الموظفون في جميع الادارات الرسمية في صيدا عن العمل اليوم.
تعرضت موجة التزام الموظفين لاستثناءات ادارية وتلبية احتياجات المواطنين الملحة، واقتصار التزام النفوس والمالية والتنظيم على انجاز الاعمال الداخلية، لتأخذ التعاونية والصحة منحى استقبال المعاملات الطارئة، فيما ادتا الصناعة ومحافظة الجنوب قسط التزامهما الكامل بدعوة التجمع. 
محافظة الجنوب

التزام

الصن

داري

دارت

