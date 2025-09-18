30
لبنان
"المقاومة اللبناني": لا سبيل للنهوض وتطور الأمم إلا بالمعرفة والعلم
Lebanon 24
18-09-2025
|
08:36
لمناسبة الذكرى الأولى لإستشهاد السيد
حسن نصرالله
وذكرى انطلاقة جبهة "
المقاومة
الوطنية
اللبنانية
"، عقد "
تيار
المقاومة اللبناني" في مقره في كورنيش المزرعة -
بيروت
، إجتماعا برئاسة رئيسه جميل ضاهر.
وصدر عن المجتمعين بيان، أشار الى "المشاركة في الفعاليات المقررة للمناسبة، ورأى "في استشهاد
السيد حسن
نصرالله
، خسارة عظيمة للأمة العربية والإسلامية وان السيد ليس شخصا عاديا بل تخطى حدود الوطن وحدود الطوائف ليكون أهم رموز النضال والمقاومة والتحدي في جه غطرسة العدو الصهيوني ومن يقف خلفه في العصر الحديث، وكما في حياته كان سببا رئيسيا في استنهاض الأمة من سباتها وخوفها كذلك في استشهاده كان سببا في وعي شعوب المنطقة وتحول كبير في مواقفهم التي اصبحت إلى جانب المقاومة في مواجهة العدو وخاصة ما يجري في غزة".
وشدد البيان، انه "لا سبيل للنهوض وتطور الأمم إلا بالمعرفة والعلم، ومن
العلم
ايضا أن نعرف من هو عدونا ومن هو حليف عدونا لنتقي شره أو لنواجهه"، لافتا الى ان "هناك شريحة كبيرة تحاول إطلاق صفات وكأن كلمة مقاومة تهمة سيئة، وان المقاومة أصبحت حصرية بطائفة وهؤلاء لم يعلموا بأن المقاومة شرف وكرامة عجزوا أن ينالوه فيحاولون النيل منها".
وذكر البيان ان "جبهة المقاومةالوطنية اللبنانية انطلقت من بيروت عام 1982، وقتها صرخ جنود العدو "يا أهل بيروت لا تطلقوا النار سننسحب"، وهناك أيضا من يعمل لإشعال نار الفتنة المذهبية خدمة للخارج والعدو حفاظا على مواقعهم السياسية، ولكن الوعي الوطني فوق كل هذه المؤتمرات والمؤامرات لأن بيروت العروبة وبيروت عبدالناصر وبيروت المقاومة لم تنسلخ عن تاريخها، بل لا زالت في قلب العطاء الثوري والمقاوم في مواجهة العدو والمؤامرات ولن تنحاز لأهواء المارقين السياسيين الجدد بل ستلفظهم إلى مزبلة التاريخ كمن سبقهم من اتفاق 17 أيار".
وأكد البيان "التمسك بقوة
لبنان
الذي يتمثل بالمقاومة، وان السلاح هو ملك كل لبناني شريف"، معتبرا ان "من يطالب بتسليم سلاح المقاومة ليس إلا خادما للعدو وشريكا في مجازر غزة"، معلنا ان "التمسك بالسلاح هو واجب وطني وديني وشرعي طالما يوجد محتل صهيوني وبهذا تكون "المقاومة عبادة"".
وختاما، حيا المجتمعون "روح
سماحة
السيد حسن نصرالله وأرواح
شهداء
جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية والمقاومة الإسلامية والشهداء الذين سقطوا في مواجهة المحتل الصهيوني".
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية
حسن نصرالله
السيد حسن
اللبنانية
المقاومة
نصرالله
الشهداء
إسلامي
