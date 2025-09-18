Advertisement

لبنان

الخازن ينعى شري: كانت مثالًا للعطاء

Lebanon 24
18-09-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1418585-638938078321191561.jpg
Doc-P-1418585-638938078321191561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى الوزير السابق وديع الخازن، في بيان الاعلامية يمنى شري، وقال :"تلقّينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الإعلامية المميزة يمنى شري، هذا الوجه الإعلامي المشرق الذي طبع الساحة الإعلامية اللبنانية بحرفيته العالية وابتسامته الدافئة ورؤيته المستشرفة".
Advertisement
أضاف :"عرفنا الراحلة من خلال شاشة "تلفزيون المستقبل"، فكانت مثالا للعطاء، ونجاحها المهني اللامع ترافق مع إنسانية راقية ومحبة صافية للحياة، ما جعل رحيلها يترك فراغا عميقا في قلوب محبيها وأصدقائها وزملائها".

وتقدم الخازن "إلى عائلة الفقيدة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".
مواضيع ذات صلة
القصيفي عن شري: كانت مثالا لمن أحب مهنته واخلص لها
lebanon 24
18/09/2025 16:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ينعى شهداء الجيش: صمود الوطن يُكتب بدماء الأبطال
lebanon 24
18/09/2025 16:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العام الماروني ينعى شهداء الجيش: تحديات خطيرة تواجه المؤسسة العسكرية
lebanon 24
18/09/2025 16:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح ينعى "بيليه الفلسطيني" ويتساءل عن ظروف مقتله
lebanon 24
18/09/2025 16:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24

تلفزيون المستقبل

اللبنانية

المستقبل

عز وجل

المولى

الخازن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2025-09-18
09:18 | 2025-09-18
09:14 | 2025-09-18
09:12 | 2025-09-18
09:02 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24