الخازن ينعى شري: كانت مثالًا للعطاء

نعى الوزير السابق ، في بيان الاعلامية ، وقال :"تلقّينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الإعلامية المميزة يمنى شري، هذا الوجه الإعلامي المشرق الذي طبع الساحة الإعلامية بحرفيته العالية وابتسامته الدافئة ورؤيته المستشرفة".

أضاف :"عرفنا الراحلة من خلال شاشة " "، فكانت مثالا للعطاء، ونجاحها المهني اللامع ترافق مع إنسانية راقية ومحبة صافية للحياة، ما جعل رحيلها يترك فراغا عميقا في قلوب محبيها وأصدقائها وزملائها".



وتقدم "إلى عائلة الفقيدة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلين أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".